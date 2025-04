Wolfhagen trotzt Melsungen in Unterzahl

Im Duell zweier formstarker Teams der Gruppenliga Kassel 1 trennten sich der FSV Rot-Weiß Wolfhagen II und der Melsunger FV 08 am Ostermontag mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Trotz früher Führung und über einer halben Stunde in Unterzahl verteidigte die Heimelf einen Punkt gegen den ambitionierten Tabellendritten.

Die Gastgeber erwischten vor 150 Zuschauern den besseren Start: Bereits in der 2. Minute brachte Leon Nold die Elf von Philipp Kaiser und Demetrio D’Agostino nach einer zielstrebigen Offensivaktion in Führung. Melsungen benötigte einige Minuten, um in die Partie zu finden, doch zeigte sich nach und nach dominanter im Ballbesitz. In der 35. Minute belohnte sich das Team von Spielertrainer Andre Schnell, als Maurice Mager einen gut herausgespielten Angriff zum Ausgleich verwertete.