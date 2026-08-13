Wolfhagen setzt seinen Lauf fort – Lichtenau dreht irres Derby

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Die englische Woche hat die Kräfteverhältnisse in der Verbandsliga Nord kräftig durcheinandergewirbelt. Steinbach steht nach dem knappen Erfolg in Weidenhausen nun an der Spitze, dahinter haben sich gleich fünf Mannschaften mit sechs Punkten versammelt. Aus nordhessischer Sicht sorgten vor allem Wolfhagen mit dem zweiten Sieg in Folge und Calden/Meimbressen mit einem eindrucksvollen Befreiungsschlag für Ausrufezeichen. Die spektakulärste Geschichte schrieb jedoch der Lichtenauer FV, der das Derby gegen Klei/Hun/Doh trotz langer Unterzahl noch drehte.

Lichtenau dreht Derby in Unterzahl

Was für ein erster Saisonsieg für Lichtenau: Gegen die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach lagen die Gastgeber nach einem Freistoßtreffer von Nicolai Lorenzoni zurück und mussten nach der Gelb-Roten Karte gegen Spielertrainer Alexandru Cucu ab der 38. Minute in Unterzahl weiterspielen. Dennoch kippte die Partie nach der Pause – Oleksandr Vasylchenko glich aus, Eduard Grosu traf kurz vor Schluss zum 2:1. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal dramatisch: Arcadie Rusu sah Rot, doch Torhüter Gheorghi Bantis parierte den anschließenden Strafstoß von Tjarde Bandowski. Während Lichtenau nach zwei Niederlagen die ersten Punkte holte, wartet Klei/Hun/Doh saisonübergreifend inzwischen seit zehn Ligaspielen auf einen Sieg.

Wolfhagen bestätigt die Trendwende

Nach dem 5:1 gegen Lichtenau hat der FSV Wolfhagen auch beim 1. FC Schwalmstadt gewonnen. Hazar Kanat brachte die Gäste bereits in der ersten Minute in Führung, Bader Boukhatem erhöhte unmittelbar vor der Pause auf 2:0. Schwalmstadt wechselte zur zweiten Hälfte dreifach und bemühte sich um eine Reaktion, Wolfhagen blieb jedoch die gefährlichere Mannschaft und hatte weitere Möglichkeiten. Die Wölfe stehen nach zwei Siegen in Folge nun mit sechs Punkten auf Rang zwei, während der Aufsteiger aus Schwalmstadt weiter auf seinen ersten Verbandsliga-Sieg wartet.

Calden schießt sich den Frust von der Seele

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt hat die SG Calden/Meimbressen mit Nachdruck zurückgeschlagen. Im Nachbarschaftsduell bei TuSpo Grebenstein gewann die SG vor 713 Zuschauern deutlich mit 5:1 und stellte die Weichen bereits in der ersten Halbzeit. Marko Utsch, Jason Fynn Busch und Louis Siebert sorgten bis zur Pause für eine 3:0-Führung, nach Wiederbeginn legte Busch seinen zweiten Treffer nach. Leon Ungewickel verkürzte zwar sehenswert, doch Siebert antwortete nur drei Minuten später mit dem 5:1. Für Grebenstein war es nach dem ordentlichen Auftakt bereits die zweite deutliche Niederlage in Folge.

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