Wolfhagen setzt seinen Lauf fort – Lichtenau dreht irres Derby

Die englische Woche hat die Kräfteverhältnisse in der Verbandsliga Nord kräftig durcheinandergewirbelt. Steinbach steht nach dem knappen Erfolg in Weidenhausen nun an der Spitze, dahinter haben sich gleich fünf Mannschaften mit sechs Punkten versammelt. Aus nordhessischer Sicht sorgten vor allem Wolfhagen mit dem zweiten Sieg in Folge und Calden/Meimbressen mit einem eindrucksvollen Befreiungsschlag für Ausrufezeichen. Die spektakulärste Geschichte schrieb jedoch der Lichtenauer FV, der das Derby gegen Klei/Hun/Doh trotz langer Unterzahl noch drehte.
Was für ein erster Saisonsieg für Lichtenau: Gegen die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach lagen die Gastgeber nach einem Freistoßtreffer von Nicolai Lorenzoni zurück und mussten nach der Gelb-Roten Karte gegen Spielertrainer Alexandru Cucu ab der 38. Minute in Unterzahl weiterspielen. Dennoch kippte die Partie nach der Pause – Oleksandr Vasylchenko glich aus, Eduard Grosu traf kurz vor Schluss zum 2:1. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal dramatisch: Arcadie Rusu sah Rot, doch Torhüter Gheorghi Bantis parierte den anschließenden Strafstoß von Tjarde Bandowski. Während Lichtenau nach zwei Niederlagen die ersten Punkte holte, wartet Klei/Hun/Doh saisonübergreifend inzwischen seit zehn Ligaspielen auf einen Sieg.
Nach dem 5:1 gegen Lichtenau hat der FSV Wolfhagen auch beim 1. FC Schwalmstadt gewonnen. Hazar Kanat brachte die Gäste bereits in der ersten Minute in Führung, Bader Boukhatem erhöhte unmittelbar vor der Pause auf 2:0. Schwalmstadt wechselte zur zweiten Hälfte dreifach und bemühte sich um eine Reaktion, Wolfhagen blieb jedoch die gefährlichere Mannschaft und hatte weitere Möglichkeiten. Die Wölfe stehen nach zwei Siegen in Folge nun mit sechs Punkten auf Rang zwei, während der Aufsteiger aus Schwalmstadt weiter auf seinen ersten Verbandsliga-Sieg wartet.
Nach zwei Niederlagen zum Auftakt hat die SG Calden/Meimbressen mit Nachdruck zurückgeschlagen. Im Nachbarschaftsduell bei TuSpo Grebenstein gewann die SG vor 713 Zuschauern deutlich mit 5:1 und stellte die Weichen bereits in der ersten Halbzeit. Marko Utsch, Jason Fynn Busch und Louis Siebert sorgten bis zur Pause für eine 3:0-Führung, nach Wiederbeginn legte Busch seinen zweiten Treffer nach. Leon Ungewickel verkürzte zwar sehenswert, doch Siebert antwortete nur drei Minuten später mit dem 5:1. Für Grebenstein war es nach dem ordentlichen Auftakt bereits die zweite deutliche Niederlage in Folge.
Der perfekte Start von TuSpo Rengershausen ist beendet – und wie. Beim OSC Vellmar entwickelte sich ein wildes Spiel mit ständig wechselnden Momenten, das die Gastgeber schließlich mit 6:4 für sich entschieden. Rengershausen ging durch Pascal Itter in Führung und kam später durch Malte Bandowski sowie einen Foulelfmeter von Hüseyin Cakmak zweimal zum Ausgleich, doch Vellmar fand immer wieder eine Antwort. Pooyan Ensafi traf doppelt, dazu waren Marlin Porada, Rolf Sattorov, Sami Reimsche und Elias da Silva erfolgreich. Beide Mannschaften stehen nach drei Spieltagen nun bei sechs Punkten.
Vier Tage nach dem ernüchternden 0:5 in Bad Soden hat der FSV Dörnberg eine bemerkenswerte Reaktion gezeigt. Gegen den zuvor verlustpunktfreien Tabellenführer TSV Wabern blieb die Partie lange offen, ehe Dilan Kamber in der 76. Minute mit einem Tempolauf für die Führung sorgte. Nur vier Minuten später erhöhte Toni Dombai mit einem leicht abgefälschten Distanzschuss auf 2:0 und erzielte bereits seinen dritten Saisontreffer. Dörnberg hatte in der Schlussphase sogar Möglichkeiten auf einen höheren Sieg und steht nach drei Spielen ebenso wie Wabern bei sechs Punkten.
Das erste Heimspiel nach dem Hessenliga-Abstieg endete für den SV Weidenhausen mit einer knappen Niederlage. Gegen SV Steinbach entschied Darian Jung die ausgeglichene Partie kurz nach der Pause mit seinem dritten Treffer im dritten Saisonspiel. Die Adler reagierten unmittelbar und hatten durch einen Pfostentreffer von Thomas Hammer die große Chance zum Ausgleich, konnten ihre Bemühungen aber nicht mehr belohnen. Steinbach bleibt damit ungeschlagen und übernimmt mit sieben Punkten die Tabellenführung, während Weidenhausen nach zwei Partien bei drei Zählern steht.