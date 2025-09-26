 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Angelo Wiesner

Wolfhagen jagt den Spitzenreiter – Willingen im Kellerduell gefordert

11. Spieltag der Verbandsliga Nord

Der 11. Spieltag der Verbandsliga Nord bringt für die nordhessischen Vertreter richtungsweisende Begegnungen. FSV Wolfhagen reist als Tabellendritter zum Spitzenreiter, SG Calden/Meimbressen muss in Flieden bestehen, während SC Willingen und FSV Dörnberg im Tabellenkeller wichtige Punkte anvisieren. Auch SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach, OSC Vellmar und Lichtenauer FV stehen vor Bewährungsproben.

Wölfe im Topspiel gefordert

Morgen, 15:00 Uhr
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
15:00

Der Tabellendritte aus Wolfhagen tritt am Samstag beim Spitzenreiter Bad Soden an. Während die Gastgeber bislang alle Heimspiele ohne Gegentor gewannen, reist der FSV mit einer makellosen Auswärtsbilanz von vier Siegen an. Nach dem 0:0 gegen Flieden brauchen die Wölfe eine Leistungssteigerung um bei den Sprudelkickern zu bestehen.

Calden zu Gast im Königreich

Morgen, 15:00 Uhr
SV Buchonia Flieden
SV Buchonia FliedenSV Flieden
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
15:00

Calden/Meimbressen, derzeit Neunter, gastiert beim Vierten Flieden. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge reist die Schindewolf-Elf mit Selbstvertrauen an, auch wenn mit Hannes Dittmar eine Stammkraft gesperrt fehlt. Besonders auf dem aktuellen Toptorschützen der Liga Jason Fynn Busch ruhen die Hoffnungen der Gäste.

Kellerduell in Eichenzell

Morgen, 15:00 Uhr
FC Britannia Eichenzell
FC Britannia EichenzellEichenzell
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
15:00

Der Vorletzte Willingen steht beim ebenfalls abstiegsbedrohten FC Britannia Eichenzell unter Druck. Nach einer ordentlichen Leistung beim Spitzenreiter wollen die Upländer den zweiten Sieg der Saison einfahren. Gelingt dies nicht, droht der Abstand zum rettenden Ufer bereits vor dem Winter größer zu werden.

Springt der FSV ins gesicherte Mittelfeld?

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
SV Hofbieber
SV HofbieberSV Hofbieber
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
14:00

Dörnberg belegt Rang elf und will beim Tabellenvierzehnten Hofbieber den Vorsprung auf die Abstiegsplätze vergrößern. Nach dem überzeugenden 3:0 gegen Eichenzell reist die Mannschaft von Robert Franke mit Rückenwind an. Allerdings muss der FSV weiterhin auf den gesperrten Florian Bergmann verzichten.

Bloß nichts anbrennen lassen

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Johannesberg 1926
SG Johannesberg 1926Johannesberg
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
15:00

Die formstarke Dreier-SG tritt beim Tabellenletzten Johannesberg an. Während die Gastgeber noch sieglos sind, gewann die Brandner-Elf die letzten drei Pflichtspiele ohne Gegentor. Dennoch sollten die Gäste vor Nachlässigkeiten gewarnt sein: In der Vorsaison verlor man ebenfalls gegen das damalige Schlusslicht Aulatal.

Duell der Regionalligareserven

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt II
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
15:00

Die zweitplatzierten Junglöwen aus Kassel sind weiter ungeschlagen und reisen punktgleich mit Wolfhagen zum Tabellenfünften Barockstadt II. Trainer Danny Overkamps Team überzeugt bislang mit Stabilität und Offensivkraft. Auch in Lehnerz wollen die Nordhessen ihre Serie fortsetzen und oben dranbleiben.

Reiher empfangen Löwen

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
15:00

Im direkten Mittelfeldduell stehen sich der Achte Wabern und der Siebte Lichtenau gegenüber. Beide Teams sind punktgleich und sehen die Partie als Standortbestimmung für die kommenden Wochen. Wabern setzt auf die bessere Form, während Lichtenau auf die vergangenen Duelle setzt.

Schwere Aufgabe für Vellmar

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV 1920 Steinbach
SV 1920 SteinbachSV Steinbach
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
15:00

Der Tabellenzwölfte Vellmar tritt beim Sechsten Steinbach an. Nach zuletzt schwankenden Leistungen hoffen die Nordhessen auf defensive Stabilität und wollen über Konter zum Erfolg kommen. Steinbach, im Vorjahr noch Hessenligist, gilt als Favorit.

