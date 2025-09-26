Wolfhagen jagt den Spitzenreiter – Willingen im Kellerduell gefordert

Der 11. Spieltag der Verbandsliga Nord bringt für die nordhessischen Vertreter richtungsweisende Begegnungen. FSV Wolfhagen reist als Tabellendritter zum Spitzenreiter, SG Calden/Meimbressen muss in Flieden bestehen, während SC Willingen und FSV Dörnberg im Tabellenkeller wichtige Punkte anvisieren. Auch SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach, OSC Vellmar und Lichtenauer FV stehen vor Bewährungsproben.
Wölfe im Topspiel gefordert
Der Tabellendritte aus Wolfhagen tritt am Samstag beim Spitzenreiter Bad Soden an. Während die Gastgeber bislang alle Heimspiele ohne Gegentor gewannen, reist der FSV mit einer makellosen Auswärtsbilanz von vier Siegen an. Nach dem 0:0 gegen Flieden brauchen die Wölfe eine Leistungssteigerung um bei den Sprudelkickern zu bestehen.
Calden zu Gast im Königreich
Calden/Meimbressen, derzeit Neunter, gastiert beim Vierten Flieden. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge reist die Schindewolf-Elf mit Selbstvertrauen an, auch wenn mit Hannes Dittmar eine Stammkraft gesperrt fehlt. Besonders auf dem aktuellen Toptorschützen der Liga Jason Fynn Busch ruhen die Hoffnungen der Gäste.
Kellerduell in Eichenzell
Der Vorletzte Willingen steht beim ebenfalls abstiegsbedrohten FC Britannia Eichenzell unter Druck. Nach einer ordentlichen Leistung beim Spitzenreiter wollen die Upländer den zweiten Sieg der Saison einfahren. Gelingt dies nicht, droht der Abstand zum rettenden Ufer bereits vor dem Winter größer zu werden.
Springt der FSV ins gesicherte Mittelfeld?
Dörnberg belegt Rang elf und will beim Tabellenvierzehnten Hofbieber den Vorsprung auf die Abstiegsplätze vergrößern. Nach dem überzeugenden 3:0 gegen Eichenzell reist die Mannschaft von Robert Franke mit Rückenwind an. Allerdings muss der FSV weiterhin auf den gesperrten Florian Bergmann verzichten.
Bloß nichts anbrennen lassen
Die formstarke Dreier-SG tritt beim Tabellenletzten Johannesberg an. Während die Gastgeber noch sieglos sind, gewann die Brandner-Elf die letzten drei Pflichtspiele ohne Gegentor. Dennoch sollten die Gäste vor Nachlässigkeiten gewarnt sein: In der Vorsaison verlor man ebenfalls gegen das damalige Schlusslicht Aulatal.
Duell der Regionalligareserven
Die zweitplatzierten Junglöwen aus Kassel sind weiter ungeschlagen und reisen punktgleich mit Wolfhagen zum Tabellenfünften Barockstadt II. Trainer Danny Overkamps Team überzeugt bislang mit Stabilität und Offensivkraft. Auch in Lehnerz wollen die Nordhessen ihre Serie fortsetzen und oben dranbleiben.
Reiher empfangen Löwen
Im direkten Mittelfeldduell stehen sich der Achte Wabern und der Siebte Lichtenau gegenüber. Beide Teams sind punktgleich und sehen die Partie als Standortbestimmung für die kommenden Wochen. Wabern setzt auf die bessere Form, während Lichtenau auf die vergangenen Duelle setzt.
Schwere Aufgabe für Vellmar
Der Tabellenzwölfte Vellmar tritt beim Sechsten Steinbach an. Nach zuletzt schwankenden Leistungen hoffen die Nordhessen auf defensive Stabilität und wollen über Konter zum Erfolg kommen. Steinbach, im Vorjahr noch Hessenligist, gilt als Favorit.