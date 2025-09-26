Wolfhagen jagt den Spitzenreiter – Willingen im Kellerduell gefordert

Der 11. Spieltag der Verbandsliga Nord bringt für die nordhessischen Vertreter richtungsweisende Begegnungen. FSV Wolfhagen reist als Tabellendritter zum Spitzenreiter, SG Calden/Meimbressen muss in Flieden bestehen, während SC Willingen und FSV Dörnberg im Tabellenkeller wichtige Punkte anvisieren. Auch SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach, OSC Vellmar und Lichtenauer FV stehen vor Bewährungsproben.

Wölfe im Topspiel gefordert

Der Tabellendritte aus Wolfhagen tritt am Samstag beim Spitzenreiter Bad Soden an. Während die Gastgeber bislang alle Heimspiele ohne Gegentor gewannen, reist der FSV mit einer makellosen Auswärtsbilanz von vier Siegen an. Nach dem 0:0 gegen Flieden brauchen die Wölfe eine Leistungssteigerung um bei den Sprudelkickern zu bestehen. Calden zu Gast im Königreich

Calden/Meimbressen, derzeit Neunter, gastiert beim Vierten Flieden. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge reist die Schindewolf-Elf mit Selbstvertrauen an, auch wenn mit Hannes Dittmar eine Stammkraft gesperrt fehlt. Besonders auf dem aktuellen Toptorschützen der Liga Jason Fynn Busch ruhen die Hoffnungen der Gäste. Kellerduell in Eichenzell

Morgen, 15:00 Uhr FC Britannia Eichenzell Eichenzell SC Willingen SC Willingen 15:00 PUSH

Der Vorletzte Willingen steht beim ebenfalls abstiegsbedrohten FC Britannia Eichenzell unter Druck. Nach einer ordentlichen Leistung beim Spitzenreiter wollen die Upländer den zweiten Sieg der Saison einfahren. Gelingt dies nicht, droht der Abstand zum rettenden Ufer bereits vor dem Winter größer zu werden. Springt der FSV ins gesicherte Mittelfeld?

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr SV Hofbieber SV Hofbieber FSV Dörnberg FSV Dörnberg 14:00 PUSH