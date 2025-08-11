 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Wolfhagen gewinnt Kreisderby – Vellmar erneut Gegentor anfällig

2. Spieltag der Verbandsliga Nord

Der zweite Spieltag der Verbandsliga Nord bot eine Mischung aus taktisch geprägten Begegnungen und klaren Entscheidungen. Während sich unter anderem FSV Dörnberg und KSV Hessen Kassel II die Punkte teilten, setzte TSV Wabern mit einem deutlichen Erfolg ein erstes Ausrufezeichen.

Lichtenau verpasst möglichen Heimsieg

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt II
1
1
Abpfiff

Der Lichtenauer FV musste sich nach früher Führung mit einem 1:1 begnügen. Alexandru Graur brachte die Gastgeber in der 61. Minute in Front, doch Gäste-Spielertrainer Sebastian Sonnenberger sorgte in der 79. Minute per Kopfball nach einer Standardsituation für den Ausgleich. Beide Teams blieben bis zum Schluss bemüht, fanden aber keine entscheidende Lücke mehr.

Klei/Hun/Doh nutzt Standards und Konter

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
1
2
Abpfiff

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung kassierte der SC Willingen die zweite Saisonniederlage. Nachdem SC-Stürmer Jonathan Vach in der 18. Minute einen Foulelfmeter vergab, trafen die Gäste durch Florian Baldauf (51.) und Lennart Rose (69.). Der späte Anschlusstreffer von Tim Albrecht per Strafstoß (88.) kam für die Hausherren zu spät.

Erneut vier Gegentore

Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
SG Eiterfeld/Leimbach
SG Eiterfeld/LeimbachSG Eiterfeld
1
4
Abpfiff

Der OSC Vellmar startete mit einem frühen Treffer von Rolf Sattorov (4.) stark, verlor danach jedoch die Spielkontrolle. Steven Rakk drehte die Partie mit drei Toren (10., 49./FE, 66.), ehe Nils Wolf in der Nachspielzeit den Endstand herstellte. Für Vellmar war es die zweite Niederlage mit vier Gegentoren in Folge.

Kassels Ausgleich verhindert Dörnberger Premierenjubel

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
1
1
+Video

Der FSV Dörnberg sicherte sich im ersten Heimspiel den ersten Saisonpunkt. Ein Eigentor von Tom Wagner (21.) brachte die Gastgeber in Führung, Hazar Kanat glich für die Hessen-Reserve in der 72. Minute aus. In der Schlussphase hatten beide Seiten Chancen, der späte KSV-Treffer in der Nachspielzeit wurde wegen Abseits aber nicht anerkannt.

Wabern dominiert nach frühem Gegentor

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
SG Johannesberg 1926
SG Johannesberg 1926Johannesberg
4
1

Trotz zwischenzeitlichem Ausgleich durch Amir Hossini (27.) ließ sich der TSV Wabern nicht aus dem Konzept bringen. Andre England (22., 46.), Niklas Müller (34.) und Luca Wendel per Strafstoß (45.+2) sorgten für einen klaren Heimsieg. Mit hohem Pressing und variablen Angriffen erspielten sich die Gastgeber ein deutliches Chancenplus.

Suntrup schießt Wolfhagen zum Derbysieg

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
1
0
Abpfiff

In einem kampfbetonten Derby setzte sich der FSV Wolfhagen trotz Unterzahl durch. Maximilian Sobocinski sah bereits in der 20. Minute Gelb-Rot, doch Neuzugang Malte Suntrup erzielte in der 33. Minute nach Steckpass von Tjarde Bandowski den Siegtreffer. Calden drängte im zweiten Abschnitt, fand aber keinen Weg vorbei an der stabilen FSV-Abwehr.

