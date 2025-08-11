Wolfhagen gewinnt Kreisderby – Vellmar erneut Gegentor anfällig

Der zweite Spieltag der Verbandsliga Nord bot eine Mischung aus taktisch geprägten Begegnungen und klaren Entscheidungen. Während sich unter anderem FSV Dörnberg und KSV Hessen Kassel II die Punkte teilten, setzte TSV Wabern mit einem deutlichen Erfolg ein erstes Ausrufezeichen.
Lichtenau verpasst möglichen Heimsieg
Der Lichtenauer FV musste sich nach früher Führung mit einem 1:1 begnügen. Alexandru Graur brachte die Gastgeber in der 61. Minute in Front, doch Gäste-Spielertrainer Sebastian Sonnenberger sorgte in der 79. Minute per Kopfball nach einer Standardsituation für den Ausgleich. Beide Teams blieben bis zum Schluss bemüht, fanden aber keine entscheidende Lücke mehr.
Klei/Hun/Doh nutzt Standards und Konter
Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung kassierte der SC Willingen die zweite Saisonniederlage. Nachdem SC-Stürmer Jonathan Vach in der 18. Minute einen Foulelfmeter vergab, trafen die Gäste durch Florian Baldauf (51.) und Lennart Rose (69.). Der späte Anschlusstreffer von Tim Albrecht per Strafstoß (88.) kam für die Hausherren zu spät.
Erneut vier Gegentore
Der OSC Vellmar startete mit einem frühen Treffer von Rolf Sattorov (4.) stark, verlor danach jedoch die Spielkontrolle. Steven Rakk drehte die Partie mit drei Toren (10., 49./FE, 66.), ehe Nils Wolf in der Nachspielzeit den Endstand herstellte. Für Vellmar war es die zweite Niederlage mit vier Gegentoren in Folge.
Kassels Ausgleich verhindert Dörnberger Premierenjubel
Der FSV Dörnberg sicherte sich im ersten Heimspiel den ersten Saisonpunkt. Ein Eigentor von Tom Wagner (21.) brachte die Gastgeber in Führung, Hazar Kanat glich für die Hessen-Reserve in der 72. Minute aus. In der Schlussphase hatten beide Seiten Chancen, der späte KSV-Treffer in der Nachspielzeit wurde wegen Abseits aber nicht anerkannt.
Wabern dominiert nach frühem Gegentor
Trotz zwischenzeitlichem Ausgleich durch Amir Hossini (27.) ließ sich der TSV Wabern nicht aus dem Konzept bringen. Andre England (22., 46.), Niklas Müller (34.) und Luca Wendel per Strafstoß (45.+2) sorgten für einen klaren Heimsieg. Mit hohem Pressing und variablen Angriffen erspielten sich die Gastgeber ein deutliches Chancenplus.
Suntrup schießt Wolfhagen zum Derbysieg
In einem kampfbetonten Derby setzte sich der FSV Wolfhagen trotz Unterzahl durch. Maximilian Sobocinski sah bereits in der 20. Minute Gelb-Rot, doch Neuzugang Malte Suntrup erzielte in der 33. Minute nach Steckpass von Tjarde Bandowski den Siegtreffer. Calden drängte im zweiten Abschnitt, fand aber keinen Weg vorbei an der stabilen FSV-Abwehr.