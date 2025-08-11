Wolfhagen gewinnt Kreisderby – Vellmar erneut Gegentor anfällig

Der zweite Spieltag der Verbandsliga Nord bot eine Mischung aus taktisch geprägten Begegnungen und klaren Entscheidungen. Während sich unter anderem FSV Dörnberg und KSV Hessen Kassel II die Punkte teilten, setzte TSV Wabern mit einem deutlichen Erfolg ein erstes Ausrufezeichen.

Lichtenau verpasst möglichen Heimsieg

Der Lichtenauer FV musste sich nach früher Führung mit einem 1:1 begnügen. Alexandru Graur brachte die Gastgeber in der 61. Minute in Front, doch Gäste-Spielertrainer Sebastian Sonnenberger sorgte in der 79. Minute per Kopfball nach einer Standardsituation für den Ausgleich. Beide Teams blieben bis zum Schluss bemüht, fanden aber keine entscheidende Lücke mehr.

Klei/Hun/Doh nutzt Standards und Konter

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung kassierte der SC Willingen die zweite Saisonniederlage. Nachdem SC-Stürmer Jonathan Vach in der 18. Minute einen Foulelfmeter vergab, trafen die Gäste durch Florian Baldauf (51.) und Lennart Rose (69.). Der späte Anschlusstreffer von Tim Albrecht per Strafstoß (88.) kam für die Hausherren zu spät. Erneut vier Gegentore