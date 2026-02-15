Wolfhagen geht am Distelberg unter

In blendender Verfassung präsentierten sich die abstiegsbedrohten Platzherren und ließen im ersten Durchgang bei klarer Mittelfelddominanz den Gästen nei den Hauch einer Chance. Balhorn hätte noch mehr Tore als 1:0 durch Prantschke (13.Strafstoß) erreichen müssen. Als Siebert (47) das 2:0 markierte, machte der FSV zwar mobil, scheiterte aber mehrfach an Keeper Greifenberg. In der Schlußphase steckte Wolfhagen auf und war mit den Gegentoren von Kleinhans (84) und Wudtke (90) noch gut bedient.