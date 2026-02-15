 2026-02-09T08:36:21.830Z

Spielbericht

Wolfhagen geht am Distelberg unter

von Jürgen Kleinhans · Heute, 18:54 Uhr · 0 Leser

Bezirksliga Kassel 3 94/95
Wolfhagen
SV Balhorn
So., 26.03.1995, 15:00 Uhr
SV Balhorn
SV BalhornSV Balhorn
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
4
0
Abpfiff

In blendender Verfassung präsentierten sich die abstiegsbedrohten Platzherren und ließen im ersten Durchgang bei klarer Mittelfelddominanz den Gästen nei den Hauch einer Chance. Balhorn hätte noch mehr Tore als 1:0 durch Prantschke (13.Strafstoß) erreichen müssen. Als Siebert (47) das 2:0 markierte, machte der FSV zwar mobil, scheiterte aber mehrfach an Keeper Greifenberg. In der Schlußphase steckte Wolfhagen auf und war mit den Gegentoren von Kleinhans (84) und Wudtke (90) noch gut bedient.