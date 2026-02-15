Wolfhagen geht am Distelberg unter

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In blendender Verfassung präsentierten sich die abstiegsbedrohten Platzherren und ließen im ersten Durchgang bei klarer Mittelfelddominanz den Gästen nei den Hauch einer Chance. Balhorn hätte noch mehr Tore als 1:0 durch Prantschke (13.Strafstoß) erreichen müssen. Als Siebert (47) das 2:0 markierte, machte der FSV zwar mobil, scheiterte aber mehrfach an Keeper Greifenberg. In der Schlußphase steckte Wolfhagen auf und war mit den Gegentoren von Kleinhans (84) und Wudtke (90) noch gut bedient.