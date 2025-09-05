 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Wolfhagen gegen den Spitzenreiter gefordert – Kellerduell im Upland

8. Spieltag der Verbandsliga Nord

Am achten Spieltag der Verbandsliga Nord stehen erneut richtungsweisende Partien auf dem Programm. Lichtenauer FV empfängt Eichenzell, die SG Calden/Meimbressen trifft auf die SG Eiterfeld/Leimbach, und der SC Willingen misst sich mit der SG Johannesberg. Während Spitzenteams wie FSV Wolfhagen und KSV Hessen Kassel II um die Tabellenführung kämpfen, stehen Kellerklubs unter Druck und suchen dringend Punkte.

Lichtenau unter Druck

Morgen, 15:00 Uhr
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
FC Britannia Eichenzell
FC Britannia EichenzellEichenzell
15:00

Der Tabellensechste aus Lichtenau will nach zwei Niederlagen endlich wieder einen Sieg einfahren und trifft dabei auf den Drittletzten aus Eichenzell. Die Gäste warten noch auf den ersten Saisonsieg und reisen mit einem neuen Trainer an. Für den LFV zählt ein Erfolg besonders, um nicht in eine Krise zu geraten.

Klare Nummer?

Morgen, 15:00 Uhr
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
15:00

Die SG ist nach vier sieglosen Spielen in Folge auf Platz zwölf abgerutscht wodurch die Lage angespannt ist. Gegner Kassel II kommt als Tabellendritter mit breiter Brust und ungeschlagen nach Witzenhausen. Für den Außenseiter dürfte es ohne Kampf und Leidenschaft kaum eine Chance geben.

Zwei Spiele weniger

Morgen, 15:00 Uhr
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
SG Eiterfeld/Leimbach
SG Eiterfeld/LeimbachSG Eiterfeld
15:00

Aufsteiger Calden/Meimbressen belegt als Tabellenzehnter einen soliden Platz im Mittelfeld und ist auf heimischem Rasen noch ungeschlagen. Mit Eiterfeld/Leimbach gastiert ein punktgleicher Tabellennachbar, der jedoch seit drei Spielen auf einen Sieg wartet. Die Nordhessen gehen dennoch leicht favorisiert in die Partie – auch, weil sie bislang zwei Begegnungen weniger absolviert haben.

Bleibt Willingen weiter sieglos?

Morgen, 15:00 Uhr
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
SG Johannesberg 1926
SG Johannesberg 1926Johannesberg
15:00

Willingen wartet als Tabellenletzter weiter auf den ersten Sieg, zeigte zuletzt jedoch eine verbesserte Defensivleistung. Mit Johannesberg reist der Vorletzte an, der ebenfalls noch ohne Dreier ist. Damit kommt es im Upland zu einem frühen Kellerduell.

Dicker Brocken für Vellmar

Morgen, 15:30 Uhr
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
15:30live

Vellmar hat sich nach schwachem Start stabilisiert und ist inzwischen Neunter. Nun wartet mit Bad Soden, Tabellenzweiter und Titelkandidat, ein echter Härtetest. Für den OSC geht es darum, den Aufwärtstrend auch gegen ein Spitzenteam zu bestätigen.

Dörnberg wieder im Ligamodus

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
SV Buchonia Flieden
SV Buchonia FliedenSV Flieden
15:00

Nachdem die Elf von Robert Franke unter der Woche im Hessenpokal beim FC Ederbergland unterlegen war, richtet sich der Blick nun wieder auf den Ligaalltag. Am Wochenende gastiert der Tabellenfünfte aus Flieden, der nach dem 2:0-Erfolg in Eichenzell mit breiter Brust anreist und als schwer zu besiegender Gegner gilt. Immerhin spricht die Bilanz der vergangenen acht Duelle, von denen Dörnberg nur eines verlor, für ein gutes Omen.

Wabern will Serie fortsetzen

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
SV Hofbieber
SV HofbieberSV Hofbieber
15:00

Der Tabellensiebte TSV Wabern hat nach sechs Spielen zehn Punkte gesammelt und empfängt am Sonntag den Aufsteiger SV Hofbieber von Rang 14. Die Gäste konnten zuletzt gegen Johannesberg ihren ersten Saisonsieg feiern. Für Wabern wäre ein Heimerfolg ein weiterer Schritt Richtung oberes Mittelfeld.

Gipfeltreffen im Liemecke

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt II
15:00

Wolfhagen rangiert als Vierter in Schlagdistanz zur Spitze. Mit Spitzenreiter Barockstadt II kommt die bislang ungeschlagene Mannschaft der Liga ins Liemecke-Stadion. Für beide Teams ist es ein echtes Spitzenspiel mit Signalwirkung für den weiteren Saisonverlauf.

