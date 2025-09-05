Wolfhagen gegen den Spitzenreiter gefordert – Kellerduell im Upland

Am achten Spieltag der Verbandsliga Nord stehen erneut richtungsweisende Partien auf dem Programm. Lichtenauer FV empfängt Eichenzell, die SG Calden/Meimbressen trifft auf die SG Eiterfeld/Leimbach, und der SC Willingen misst sich mit der SG Johannesberg. Während Spitzenteams wie FSV Wolfhagen und KSV Hessen Kassel II um die Tabellenführung kämpfen, stehen Kellerklubs unter Druck und suchen dringend Punkte.

Der Tabellensechste aus Lichtenau will nach zwei Niederlagen endlich wieder einen Sieg einfahren und trifft dabei auf den Drittletzten aus Eichenzell. Die Gäste warten noch auf den ersten Saisonsieg und reisen mit einem neuen Trainer an. Für den LFV zählt ein Erfolg besonders, um nicht in eine Krise zu geraten.

Aufsteiger Calden/Meimbressen belegt als Tabellenzehnter einen soliden Platz im Mittelfeld und ist auf heimischem Rasen noch ungeschlagen. Mit Eiterfeld/Leimbach gastiert ein punktgleicher Tabellennachbar, der jedoch seit drei Spielen auf einen Sieg wartet. Die Nordhessen gehen dennoch leicht favorisiert in die Partie – auch, weil sie bislang zwei Begegnungen weniger absolviert haben.

Die SG ist nach vier sieglosen Spielen in Folge auf Platz zwölf abgerutscht wodurch die Lage angespannt ist. Gegner Kassel II kommt als Tabellendritter mit breiter Brust und ungeschlagen nach Witzenhausen. Für den Außenseiter dürfte es ohne Kampf und Leidenschaft kaum eine Chance geben.

Morgen, 15:00 Uhr SC Willingen SC Willingen SG Johannesberg 1926 Johannesberg 15:00 PUSH

Willingen wartet als Tabellenletzter weiter auf den ersten Sieg, zeigte zuletzt jedoch eine verbesserte Defensivleistung. Mit Johannesberg reist der Vorletzte an, der ebenfalls noch ohne Dreier ist. Damit kommt es im Upland zu einem frühen Kellerduell. Dicker Brocken für Vellmar

Morgen, 15:30 Uhr OSC Vellmar OSC Vellmar SG Bad Soden SG Bad Soden 15:30 live PUSH

Vellmar hat sich nach schwachem Start stabilisiert und ist inzwischen Neunter. Nun wartet mit Bad Soden, Tabellenzweiter und Titelkandidat, ein echter Härtetest. Für den OSC geht es darum, den Aufwärtstrend auch gegen ein Spitzenteam zu bestätigen. Dörnberg wieder im Ligamodus

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr FSV Dörnberg FSV Dörnberg SV Buchonia Flieden SV Flieden 15:00 PUSH

Nachdem die Elf von Robert Franke unter der Woche im Hessenpokal beim FC Ederbergland unterlegen war, richtet sich der Blick nun wieder auf den Ligaalltag. Am Wochenende gastiert der Tabellenfünfte aus Flieden, der nach dem 2:0-Erfolg in Eichenzell mit breiter Brust anreist und als schwer zu besiegender Gegner gilt. Immerhin spricht die Bilanz der vergangenen acht Duelle, von denen Dörnberg nur eines verlor, für ein gutes Omen. Wabern will Serie fortsetzen

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TSV Wabern TSV Wabern SV Hofbieber SV Hofbieber 15:00 PUSH

Der Tabellensiebte TSV Wabern hat nach sechs Spielen zehn Punkte gesammelt und empfängt am Sonntag den Aufsteiger SV Hofbieber von Rang 14. Die Gäste konnten zuletzt gegen Johannesberg ihren ersten Saisonsieg feiern. Für Wabern wäre ein Heimerfolg ein weiterer Schritt Richtung oberes Mittelfeld. Gipfeltreffen im Liemecke