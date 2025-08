Wolfgang Platen: „Wir kamen aus dem Feiern nicht mehr heraus“

Wolfgang Platen Ich war 25 Jahre in verschiedenen Funktionen im Verein tätig und habe einfach eine gewisse Amtsmüdigkeit festgestellt. Hinzu kommt, dass ich in den nächsten zwei Jahren auf die Rente zusteuere – und dass meine Frau und ich zwei wunderbare Enkelkinder haben. Außerdem haben wir einen großen Garten und einen Golden Retriever. Es gibt also genug zu tun. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass ich über die Jahre sehr viele Stunden für den Verein investiert habe. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der ich das Gefühl habe: Die jüngere Generation muss ran.

Platen Die Entscheidung ist nicht von heute auf morgen von mir gefällt worden. Ich wollte eigentlich schon vor zwei Jahren aufhören, damals war allerdings kein Nachfolger in Sicht. Daher habe ich gesagt: Ich mache es noch einmal. Nun ist es aber wirklich so weit. Und ich muss sagen: Bei der Jahreshauptversammlung, als es dann feststand, war es schon ein komisches Gefühl. Auf der anderen Seite aber auch befreiend und schön zu sehen, dass die jüngere Generation jetzt die Verantwortung übernimmt. Es war mir wichtig, dass es mit dem Verein weitergeht, was hier jahrelang aufgebaut wurde.

Sie sagten, vor zwei Jahren gab es noch keinen Nachfolger. Wie schwierig war die Suche nach neuen Verantwortlichen?

Platen Ich glaube, der Anfang wurde vor zwei Jahren gemacht. Damals gab es mit Oliver Krüppel als neuen Geschäftsführer den ersten Verjüngungsschritt. Er hat einen frischen Wind hineingebracht und neue Gedanken. Uns war klar, dass die Funktionsträger aus dem aktiven Kreis der Mitglieder kommen müssen. Krüppel ist nun erster Vorsitzender, Sascha Schmidt zweiter Vorsitzender, Timo Esser Kassierer und Lucas Heller Geschäftsführer. Damit haben wir einen jungen Vorstand und sind gut aufgestellt. Sie müssen jetzt einfach in ihre Ämter hineinwachsen. Und dann werden sie irgendwann allein schwimmen.

Gehen wir zurück zu den Anfängen: Wie fing das zwischen Ihnen und Mennrath an?

Platen 1995 bin ich mit meiner Frau nach Mennrath gezogen. 1999 ist unser Sohn Dominik in den Verein eingetreten und unseren jüngsten Sohn, David, haben wir gleich mit angemeldet. Ich habe schnell gemerkt, dass vor allem in der Jugendabteilung einiges im Argen lag. Das fing mit den Trikotsätzen an. Ich habe einen Sponsor besorgt und wurde auch relativ schnell der Betreuer der Mannschaft. Wir als Familie waren zudem schnell verwurzelt in Mennrath und haben die Vorzüge des Dorflebens zu schätzen gelernt. Das Klubheim war der soziale Treffpunkt des Dorfes und wurde von allen Mennrather Vereinen genutzt. Das Vereinsgeschehen hat mich einfach interessiert. Es hat mir einfach Spaß gemacht, mich ehrenamtlich zu engagieren. So wurde ich dann zunächst Jugendobmann, später zweiter und erster Vorsitzender des Vereins.

Das von Ihnen angesprochene Vereinsheim bei Victoria Mennrath gab es irgendwann allerdings nicht mehr …

Platen Diese Geschichte werde ich nie vergessen. Im alten Klubheim hatten wir im Dezember 2001 eine Weihnachtsfeier für die ganze Jugendabteilung geplant. Ein paar Tage zuvor fahre ich morgens mit dem Auto am Vereinsgelände vorbei zur Arbeit und sehe das Klubheim inSchutt und Asche liegen. Es war komplett abgebrannt. Die Feuerwehr war noch da. Die Ursache war wohl ein alter Heizkörper. Für den Verein war das schlimm – zumal wir ja nicht der Eigentümer der Anlage waren, sondern der Nutzer. Wir waren auf die Hilfe der Stadt Mönchengladbach und der umliegenden Vereine angewiesen. Aus der städtischen Brandversicherung erhielten wir etwa 200.000 Euro.

Keine besonders hohe Summe für den Bau eines Vereinsheims.

Platen Das Geld der Stadt reichte vorne und hinten nicht. Es ging allerdings ein Ruck durch den Verein. Im Haus Eckartz, eine Gaststätte, die es leider nicht mehr gibt, wurde eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Der Saal war voll, es wurde viel diskutiert und alle waren der Meinung: Wir kriegen das hin. Das Ziel war, mit dem Geld der Stadt die Baumaterialien zu kaufen und das Klubheim in Eigenleistung zu bauen. Es war phänomenal, wie das damals funktionierte. Jeder besaß sein Spezialgebiet und hat getan, was er konnte. Der Bau wuchs dann immer weiter und irgendwann haben wir Richtfest gefeiert. Das war ein richtiges Highlight in all den Jahren. Im Dezember 2003 haben wir dann die Einweihung gefeiert.

Welche weiteren Höhepunkte fallen Ihnen aus der Zeit ein?

Platen UnserSpiel 2004 gegen Arminia Bielefeld. Ich war damals Jugendobmann in Mennrath. Und anlässlich der WM 2006 in Deutschland rief der DFB einen Wettbewerb ins Leben, der bundesweit mit tollen Preisen ausgeschrieben war. Unsere Jugendabteilung hat fleißig mit Aktionen gepunktet und tatsächlich für den Verein ein Spiel gegen Arminia Bielefeld gewonnen; sie spielten damals in der Bundesliga. Es war aber relativ schnell klar, dass wir das Spiel nicht bei uns austragen konnten, schließlich hatten wir nur einen Aschenplatz. Das Spiel durften wir alternativ im Stadion des FC Wegberg-Beeck austragen. Unsere Mannschaft spielte damals in der B-Liga – wir haben vor 2000 Zuschauern gespielt und 1:22 verloren. Das Ergebnis war aber Nebensache. Es war eine schöne Geschichte zur WM. Und dann kam die Phase mit dem Kunstrasen in Mennrath.

Ja, wie war das damals?

Platen Wir hatten gehört, dass wir nicht vom Konjunkturpaket II profitieren sollten. Nur Bezirkssportanlagen sollten für einen Kunstrasenplatz berücksichtigt werden. Das wollten wir nicht hinnehmen und fassten den Entschluss, Gelder über Spenden zu sammeln, um der Politik zu zeigen: ‚Wir sind auch noch da‘. Es entstand die Idee für eine Spendentafel, die immer noch hier am Platz hängt. Man konnte Patenschaften für eine Kunstrasenparzelle kaufen. Das Projekt nahm schnell an Geschwindigkeit auf, sodass wir in eineinhalb Jahren unser Ziel von 80.000 Euro erreichten und stellten zusätzlich eine Eigenleistung in Aussicht. Danach reichten wir den Antrag bei der Stadt ein. Als der Antrag in der Ratssitzung Thema war, sind wir alle nach Rheydt zum Rathaus gefahren und haben entsprechendgefeiert, als der Rat zustimmte. In der Mennrather Kapelle wurden an dem Tag die Glocken geläutet. Das war ein besonderer Moment. Im Frühjahr 2010 kamen die Bagger und im Juli lag der Kunstrasen. Ein Meilenstein für unseren Verein. Sukzessive stellten sich dann auch die Erfolge ein.

Damals spielte der Verein allerdings in der Kreisliga. War eine sportliche Entwicklung in die Landesliga damals denkbar?

Platen Das war keinesfalls absehbar, sondern eine kontinuierliche Entwicklung. Als wir 2016 Simon Netten holten, konnte keiner von uns erahnen, dass er so lange und so erfolgreich Trainer in Mennrath bleibt. Im ersten Jahr sind wir gleich in die Bezirksliga aufgestiegen, wo wir großartige Spiele erleben durften. Die Mannschaft wurde immer besser, entwickelte sich weiter. Die Jungs haben sich im Laufe der Jahre einfach gefunden. Als wir dann in der Saison 2021/22 in die Landesliga aufstiegen, war das für unsere Verhältnisse Wahnsinn. Man muss nur die Infrastruktur betrachten: Mennrath ist ein Dorf mit 1200 Einwohnern und einer Brauerei. Wir haben trotzdem eine Begeisterung entfacht, auch bei dem einen oder anderen Sponsor. Wir stemmen aber alles mit bescheidenen Mitteln. Das wissen die Jungs auch. Wir haben einen guten Ruf und halten im Team zusammen. Die sportlichen Höhepunkte gingen dann weiter, unter anderem mit dem erstmaligen Gewinn der Hallenstadtmeisterschaft in Gladbach. Und zwei Kreispokalsiegen. Das waren großartige Erfolge. Wir kamen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus.

Das bringt uns zu den Spielen im Niederrheinpokal während ihrer Amtszeit. Einmal gegen Rot-Weiss Essen, ein weiteres Mal gegen MSV Duisburg.

Platen Als das Los Rot-Weiss Essen kam, musste ich erst einmal schlucken. Ich wusste nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Wir wussten natürlich, dass für solche Spiele ein hoher organisatorischer Aufwand notwendig ist. Wir haben uns aber gesagt: Wir müssen es hinkriegen. Für ein solches Spiel sind tausend Fragen zu klären und ein entsprechendes Sicherheitskonzept aufzustellen, was letztendlich sehr gut funktioniert hat. Die Anlage war schließlich rappelvoll. Die Essener Fans kamen teilweise mit Bussen und brachten den typischen Ruhrpott-Humor mit. Und wir haben nur 0:1 verloren. Kurz vor Schluss hatten wir sogar die Chance zum Ausgleich.

2022 folgte das Spiel gegen den MSV Duisburg, der nun am 19. August erneut in der ersten Runde des Niederrheinpokals der Gegner ist. Wie wird es sein, dieses Mal nicht in die Organisation involviert zu sein?

Platen Das wird mir nicht gelingen. Das Spiel ist wieder etwas Besonderes. Selbstverständlich werde ich den Vorstand bei der Organisation und Durchführung – wie viele andere auch – unterstützen. Bei einem solchen Event werden viele Helfer gebraucht und ich bin auch dabei.

Im Fußballkreis wird von einigen Vereinen oft etwas neidisch auf die Mennrather Mannschaft geschaut, die im Kern seit vielen Jahren zusammenbleibt. Wie ist das in Mennrath möglich?

Platen Ich glaube, die Jungs wissen einfach, was sie hier in Mennrath haben. Wir sind eine große Familie in Mennrath und machen sehr vieles möglich. Im Klubheim wird regelmäßig gemeinsam gefeiert. Die Jungs fühlen sich wohl. Viele sind untereinander hier verwurzelt und unternehmen auch neben dem Sportplatz einiges zusammen. Sie wollen Spaß haben – beim Fußball, aber auch mit ihren Freunden.

Haben Sie Sorge vor dem Tag, wenn diese Mannschaft abtritt? Simon Netten, Trainer dieser Erfolgsmannschaft, hat sich bereits im Sommer freiwillig zurückgezogen.

Platen Für Simon war es der richtige Zeitpunkt nach acht Jahren. Er hat im Grunde alles erreicht, was ein Trainer in diesem Verein erreichen kann. Er wollte aufhören – und wir wollten ihn nicht noch ein weiteres Jahr knebeln. Dass man sich nach acht Jahren ein Stück weit abnutzt, das versteht sich von selbst. Es war eine tolle Zeit. Es ist schön, wenn man in der Landesliga spielt. Das genießen wir. Aber die Bezirksliga ist ebenfalls eine schöne Liga mit vielen Lokalkämpfen. Ein Schritt zurück wäre daher kein Beinbruch. Daran denken wir jedoch nicht. Wir werden auch in der neuen Saison gute Chancen haben, in der Landesliga zu bestehen. Davon bin ich überzeugt. Wir haben mit Marc Trostel einen Trainer bekommen, der neue Impulse einbringen wird. Der Kader wurde verstärkt, auch mit jüngeren Spielern. Die Qualität ist für die Landesliga vorhanden.

Welche Aufgaben sehen Sie auf den neuen Vorstand zukommen?

Platen Der neue Vorstand bringt bereits neue Ideen ein und ist dabei, neue Konzepte zu entwickeln. Die Gewinnung von neuen Sponsoren steht im Vordergrund. Das Thema Ehrenamt ist sicher eine größere Herausforderung. In der Landesliga ist der Aufwand schon etwas höher. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand sonntags an der Kasse steht und die Eintrittsgelder kassiert oder dass die Anlage sauber gehalten wird. Grillstation und die Schiedsrichter müssen ebenfalls betreut werden. Ohne den Einsatz von ehrenamtlichen Mitgliedern oder Helfern würde alles nicht funktionieren. Auch das Vereinsleben muss durch Veranstaltungen und Aktionen aufrechterhalten und belebt werden. Dieser Zusammenhalt, der uns auszeichnet, auch mit den anderen Mennrather Vereinen, das ist über viele Jahre zusammengewachsen und muss weiter gepflegt werden.

Können Sie gut loslassen?

Platen Ich denke schon. Es ist nach einer so langen Zeit ein Prozess, der im Kopf erst einmal ankommen muss. Ich freue mich jedoch sehr darüber, dass nun junge Mitglieder im Vorstand aktiv werden. Das wird funktionieren. In der Übergangsphase werde ich aber natürlich unterstützen. Es wäre mir aber sehr schwergefallen, abzutreten und zu sagen: ‚Mir ist alles egal.‘ Es war mir wichtig, dass die Nachfolge im Vorstand geregelt ist. Ich bin jetzt optimistisch, dass wir für die nächsten Jahre gut aufgestellt sind.

Das Interview führte Daniel Brickwedde