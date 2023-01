Wolfgang Meisters - Der kleine Ballzauberer vom Eltenberg Trickreich, torgefährlich, überragende Technik: Als Spielmacher des VfB Rheingold prägte Wolfgang Meisters eine Ära.

Wolfgang Meisters war in seiner Zeit als Fußballer beim VfB Rheingold Emmerich eine Institution. In der Landesliga-Elf war er nicht zu ersetzen und wurde von den Trainern immer dort eingesetzt, wo Not am Mann war. Seine Stammposition war die des Spielmachers, der viele Ideen einbrachte und gleichzeitig äußerst torgefährlich war. Doch wenn es mal gar nicht rund für den VfB lief, wurde er kurzerhand als Abwehrchef aufgeboten. Für Meisters kein Problem, mit seiner ihm angeborenen Spielübersicht und seiner überragenden Technik glänzte er auch in der Defensive.

Damit sollte für Meisters ein Kapitel starten, das heute noch anhält. Immer hatte der VfB Rheingold, der inzwischen in die Niederungen der Kreisliga B abgestürzt ist, große Pläne. Da war zum einen der Traum vom Aufstieg in die Oberliga – doch der Club scheiterte mehrmals. Selbst namhafte Verstärkungen wie die niederländischen Ex-Profis Sietze Veen, Rene Hiddink, Marcel van Vuren oder der ehemalige Bundesligastürmer Reinhard Majgl scheiterten mit dem VfB. Meisters lieferte aber Saison für Saison ab. 20 Tore oder mehr gelangen ihm in den Spielzeiten. Sein starker Antritt, die blitzschnellen Drehungen und sein harter und zielsicherer Schuss ließen die Abwehrformationen schlecht aussehen.

Der nächste Schritt führte Meisters zu „de Graafschap“ Doetinchem. Hier erhielt er einen Vertrag für die „C-Elftal“, die den Unterbau für die Profis bildete. Allerdings stieg die erste Mannschaft aus der Eredivisie ab. Meisters wurde für den Neuaufbau in der Eersten Divisie eingeplant, doch dann kam der Ruf der Bundeswehr. Und damit war das Thema „de Graafschap“ auch durch. In der Zwischenzeit hatte Horst Hermans schon um die Gunst des Elteners gebuhlt. Der Trainer des VfB Kleve wollte in der Saison 1977/78 unbedingt mit seinem Team in die Oberliga aufsteigen. Meisters und die Brüder Arnold und Theo Bettray (DJK Hüthum) und weitere spielstarke Akteure wurden geholt, um den Plan in die Tat umzusetzen. Unter dem Strich fehlten den Klevern fünf Punkte. Nach nur einer Saison beendete Meisters das Gastspiel auf der linken Rheinseite und wechselte mit Hermans zum VfB Rheingold Emmerich.

Doch in Elten wusste man selbstverständlich um die Klasse des Eigengewächses. Hannemann, der die Erste übernommen hatte, nahm das Kreisliga-Oberhaus ins Visier und setzte in der Aufstiegsrunde auf die Fertigkeiten des 17-Jährigen. In den Spielen gegen TuB Mussum und TuS Drevenack traf der Edeltechniker jeweils und hatte großen Anteil am Aufstieg der Fortuna im Mai 1976.

In der Nachwuchsabteilung des FC Fortuna Elten trat Meisters erstmals gegen den Ball. Sein großer Förderer wurde Herbert Hannemann, der bei der Fortuna als Trainer der A-Junioren und Obmann der Jugendabteilung aktiv war. Er erkannte auch sofort das Talent des schussstarken Linksfüßlers, der die Junioren der Fortuna in die Bestengruppe führte. Einladungen zur Kreis- und Niederrheinauswahl folgten, wo er sich zur Stammkraft entwickelte. Hannemann versuchte, seinen Schützling beim damaligen Bundesligisten Bayer Uerdingen unterzubringen. Ein Probetraining war vereinbart, doch die komplette Übungseinheit wurde kurzfristig von Coach Klaus Quinkert abgesagt. Das war es mit Bayer.

Vom Punkt sicher

An ein Spiel erinnert sich der inzwischen 64-Jährige besonders gern. Beim 3:3 beim TuB Bocholt wurde er dreimal elfmeterreif gefoult. Er selbst trat jeweils an und versenkte die drei Strafstöße gewohnt sicher. Warum es für den VfB nie zum Aufstieg reichte, ist Meisters auch heute noch ein Rätsel. „Ich habe mit vielen tollen Fußballern gespielt, doch für ganz oben hat es nie gereicht. Wahrscheinlich passte es nie so richtig zusammen“, sagt Meisters. So kam es, wie es kommen musste. Am letzten Spieltag der Saison 1985/86 war der Abstieg des VfB Rheingold nach einem 0:3 in Schwafheim besiegelt.

Nur wenige Stunden später nahm Uli Nienhaus, damals Spielertrainer beim Erzrivalen SV Vrasselt, Kontakt zu Meisters auf und wollte ihn zu einem Wechsel zum Dorfverein überreden. Eigentlich war schon alles klar. Doch am nächsten Tag fuhr Rheingold-Präsident Berni Verhey bei Meisters vor. „Wenn Wolfgang bleibt, bleiben wir auch“, hatten die Mitspieler dem Vereinsboss gesagt. Und Wolfgang blieb.

Aber die Rückkehr in die Landesliga blieb ihm verwehrt. Ganz knapp ging es in der Serie 1987/88 zu, als der VfB um Haaresbreite den Aufstieg verpasste. „Da haben wir ganz viel Pech gehabt. Der MSV Duisburg II hatte eine um zwei Treffer bessere Tordifferenz“, erinnert sich der einstige Publikumsliebling.

Mit 37 Jahren war für ihn Schluss. Meisters blieb zunächst für die Altherren des VfB Rheingold am Ball, ehe ihn Arthrose in den Knien ausbremste. Aber so ganz kann er es nach wie vor nicht lassen. Inzwischen hütet er das Tor der Oldies der Schwarz-Weißen. Und auch zwischen den Pfosten ist Meisters immer noch ein Meister.