Wolfgang Kammerl neuer Trainer der SpVgg GW Deggendorf Der 54-jährige B+-Lizenzinhaber tritt bei den Donaustädtern die Nachfolge von Ben Penzkofer an von Thomas Seidl · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Neu-Coach Wolfgang Kammerl (re.) mit Deggendorfs Manager Andreas Schäfer – Foto: Verein

Die SpVgg GW Deggendorf verkündet ein paar Tage nach dem unglücklichen Aus in der Relegation zur Landesliga eine ganz wichtige Personalie: Wolfgang Kammerl wird das Team um Keeper Lukas Groll in der kommenden Spielzeit anleiten. Der 54-jährige Ruhmannsfeldener arbeitet seit 23 Jahren im Talentförderprogramm des DFB als Stützpunkttrainer und ist Inhaber der B+-Lizenz.



Als Übungsleiter war der Realschullehrer bei seinem Heimatverein schon in verschiedenen Positionen aktiv, stand unter anderem in der Bayernliga-Spielzeit 2015/2016 bis zur Winterpause an der Seitenlinie und betreute zuletzt die II. Mannschaft, mit der er 2024 und 2025 jeweils Kreisklassen-Vizemeister wurde. Zudem hatte Kammerl im Herbst 2021 ein kurzes Gastspiel beim Landesliga-Team des TSV Seebach. Bei der SpVgg GW Deggendorf war der Pädagoge zwischen 2019 und 2021 für die U17 zuständig, mit der Kammerl überraschend den Klassenerhalt in der Bayernliga schaffte.

"Wolfgang hat bei uns als Nachwuchscoach hervorragende Arbeit geleistet. Er ist ein erfahrener und kompetenter Trainer, der als Lehrer und langjähriger DFB-Stützpunkttrainer sehr gut mit jungen Leuten umgehen kann. Wir werden auch weiter voll auf unseren Nachwuchs setzen und wir sind der Überzeugung, mit Wolfgang - der ein sehr angenehmer Mensch ist - den richtigen Mann gefunden zu haben", sagt Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer. "Nach vier sehr schönen Jahren bei der SpVgg Ruhmannsfelden II - zusammen mit allen verantwortlichen Trainern, Spielern und Betreuern, aber allen voran meinem Co-Trainer André Tremmel - haben wir schon in der Winterpause, Armin Pfeffer und Michael Müller für die Nachfolge gewinnen können. Eigentlich wollte ich nicht gleich wieder eine neue Aufgabe übernehmen, aber die Gespräche mit Andreas Schäfer waren sehr angenehm und die überwiegend junge Mannschaft hat meiner Ansicht nach großes Potenzial. Die Nachwuchsabteilung leistet großartige Arbeit und liefert jedes Jahr viele top ausgebildete Spieler für den Herrenbereich. Ich kenne einige Spieler aus dem Stützpunktprogramm, andere aus meiner Zeit als Jugendtrainer bei der SpVgg GW Deggendorf und auch die restlichen Spieler sind mir nicht unbekannt. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit allen und hoffe, dass wir gemeinsam die erfolgreiche Arbeit von Ben Penzkofer weiterführen können", gibt Wolfgang Kammerl zu Protokoll.









Andreas Schäfer wagt auch einen Ausblick auf die kommende Spielzeit: "Wir verlieren fünf junge Talente, denen wir alles Gute wünschen und die sicherlich Lücken hinterlassen. Es kommen von den Langzeitausfällen Roman Artemuk, Valentin Bobenhausen, Marlon Limmer, Julius Reiner und hoffentlich Niklas Hauner zurück. Ob Sebastian Kett wieder angreifen kann, ist noch fraglich. Aktuell haben wir somit 16 Feldspieler plus drei Torhüter vom Bestandskader. Dazu kommen sechs Talente aus der U19. Bei Jure Matic steht im Raum, dass er künftig wieder vermehrt zur Verfügung stehen wird. Wir sind optimistisch, eine schlagkräftige Mannschaft zu haben und in der Bezirksliga Ost eine gute Rolle spielen zu können. Die Kaderplanung befindet sich in ihren Endzügen und wir werden auch den einen oder anderen Neuzugang präsentieren können. Der Fokus liegt aber primär weiterhin auf die Integration der Nachwuchskräfte.“