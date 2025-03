Wolfgang Kammerl: Eine Legende der SpVgg Ruhmannsfelden

Wolfang, vor mittlerweile mehr als vier Jahrzehnten hast du bei der SpVgg Ruhmannsfelden das Fußball-ABC erlernt und bist dem Klub immer noch sehr eng verbunden. Nach deiner aktiven Zeit warst du in drei Amtsperioden Trainer der ersten Mannschaft, engagierst dich in der Vorstandschaft des Vereins und hast auch mehrere Jahre Nachwuchsteams gecoacht. Aktuell betreust du die II. Mannschaft, mit der ihr um den Aufstieg in die Kreisliga mitmischt. Was gibt dir die Energie und den Antrieb, dich in deinen Heimatverein immer noch so stark einzubringen?

Wolfgang Kammerl (52): Das ist relativ schnell erklärt. Mich verbindet mit vielen Spielern und Funktionären eine enge Freundschaft. Die Arbeit im Verein macht immer noch richtig Spaß und wir entwickeln uns tatsächlich auch stetig weiter, haben viele Veranstaltungen und viele erfolgreiche Mannschaften im Spielbetrieb. Ich habe mit der zweiten Mannschaft eine tolle Truppe beisammen und bin gerne in jedem Training und Spiel mit den Jungs und meinen Trainerkollegen zusammen, um uns so gut wie möglich ständig zu verbessern. Unterm Strich: es macht immer noch Spaß!







Als Spieler warst du einer der Protagonisten am Lerchenfeld, auch als Trainer konntest du eine Reihe bemerkenswerter Erfolge feiern. Was waren deine persönlichen Highlights bei der SpVgg Ruhmannsfelden?

Ich durfte als Spieler einige Meisterschaften feiern, die natürlich in Erinnerung geblieben sind. Es waren schöne Zeiten mit tollen Spielen gegen große Mannschaften, hauptsächlich in der damaligen Bezirksoberliga. Besonders in Erinnerung sind mir aber auch Spiele gegen Jahn Regensburg, Viktoria Pilsen und gegen die Nationalmannschaft von Kuba geblieben. Als Trainer war der unerwartete Klassenerhalt in der Landesliga in der Saison 2014/2015 das Highlight. Vor allem die Siege in Vilzing und Kötzting waren legendär. Aber auch die Bayernliga war ein Highlight, auch wenn wir nicht besonders erfolgreich waren.