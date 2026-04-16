Wolfgang Geiger verstärkt das NLZ der Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers stellen weitere Weichen für die Zukunft ihres Nachwuchsleistungszentrums (NLZ): Nachdem Thomas Christ zur kommenden Saison die Rolle des NLZ Leiters übernimmt, gewinnen die Blauen mit Wolfgang Geiger einen erfahrenen Fußballfachmann, der künftig als Mentor und Trainerentwickler tätig sein wird. Ziel seiner Arbeit ist es, die Ausbildung der Trainer nachhaltig zu stärken und eine einheitliche Spielidee im Nachwuchsbereich weiter zu fördern. Wolfgang Geiger wird insbesondere die Jugendtrainer begleiten, die sportliche Leitung als Sparringspartner unterstützen und seine umfassende Expertise in die strategische Weiterentwicklung des NLZ einbringen.
„Unser Ziel ist es, eine klare und verbindliche Spielidee weiterzuentwickeln, um die Durchlässigkeit von der Jugend zur 1. Mannschaft noch stärker zu vereinfachen“, erklärt Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport. „Nachwuchsarbeit ist für mich ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Vereinsarbeit. Umso mehr freue ich mich, dass wir Wolfgang von unserem Weg überzeugen konnten und er uns künftig mit seiner Erfahrung unterstützt.“
Der neue Mentor bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Profifußball, unter anderem als Chefscout des FC Augsburg oder der TSG Hoffenheim, mit. Zuletzt war Wolfgang Geiger in Salzburg und Leipzig als Mentor der Nachwuchsarbeit sowie in Kasachstan bei Kairat Almaty als sportlicher Leiter der Fußball-Akademie tätig.
Wolfgang Geiger selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Stuttgarter Kickers stehen für ein gutes Miteinander, Leidenschaft und eine gute Nachwuchsarbeit. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und das Team um Thomas Christ und Julian Leist zu unterstützen.“
Thomas Christ, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, sagt: „Mit Wolfgang Geiger gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der unsere Trainerentwicklung gezielt vorantreibt. Unsere Trainer sind der größte Hebel für die Entwicklung unserer Spieler und damit die Grundlage für unseren Weg vom Talent ins Stadion. Mit seiner Expertise wird Wolfgang einen entscheidenden Beitrag leisten, die Durchlässigkeit zur 1. Mannschaft weiter zu stärken.“
Mit dieser personellen Verstärkung unterstreichen die Stuttgarter Kickers ihren Anspruch, den eigenen Nachwuchs ganzheitlich zu entwickeln. Sowohl in der Förderung der Spieler als auch in der gezielten Entwicklung der Trainer verfolgen die Blauen konsequent ihren Weg vom Talent ins Stadion.