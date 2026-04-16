Wolfgang Geiger verstärkt das NLZ der Stuttgarter Kickers

„Unser Ziel ist es, eine klare und verbindliche Spielidee weiterzuentwickeln, um die Durchlässigkeit von der Jugend zur 1. Mannschaft noch stärker zu vereinfachen“, erklärt Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport. „Nachwuchsarbeit ist für mich ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Vereinsarbeit. Umso mehr freue ich mich, dass wir Wolfgang von unserem Weg überzeugen konnten und er uns künftig mit seiner Erfahrung unterstützt.“

Der neue Mentor bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Profifußball, unter anderem als Chefscout des FC Augsburg oder der TSG Hoffenheim, mit. Zuletzt war Wolfgang Geiger in Salzburg und Leipzig als Mentor der Nachwuchsarbeit sowie in Kasachstan bei Kairat Almaty als sportlicher Leiter der Fußball-Akademie tätig. Wolfgang Geiger selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Stuttgarter Kickers stehen für ein gutes Miteinander, Leidenschaft und eine gute Nachwuchsarbeit. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und das Team um Thomas Christ und Julian Leist zu unterstützen.“