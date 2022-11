Wolfgang Diekmann wird geehrt

Wolfgang Diekmann, der lange Jahre für den SV Ahlerstedt/Ottendorf selbst gegen den Ball trat und es als aktiver Spieler in seiner Zeit bei den VSV Hedendorf/Neukloster bis in die Bezirksoberliga schaffte, ist seit 1981 als Schiedsrichter aktiv. 36 Jahre lang für A/O, wo er überdies die Schiedsrichterabteilung aufbaute und betreute. Im Kreisschiedsrichterausschuss des NFV-Kreis Stade engagierte er sich 16 Jahre lang.Ab 2014 war er für sieben Jahre als Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing im NFV Bezirk Lüneburg verantwortlich. In dieser Funktion veröffentlichte der heute 72-Jährige insgesamt 841 Berichte im NFV-Journal.