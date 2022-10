Wolfenweiler-Schallstadt feiert Auswärtssieg Beim 2:0-Erfolg gegen den Freiburger FC überragt vor allem der Torwart

In der Fußball-Landesliga hat die zweite Mannschaft des Freiburger FC im Duell gegen Aufsteiger Wolfenweiler-Schallstadt den Sprung aus der Abstiegszone verpasst. Außerdem: Zells Fußballer siegen 4:2 beim ineffizienten SV Weil. Die Nullachter aus Laufenburg überrollen den SC Wyhl mit 8:1. Einen Dämpfer gab es für den FSV Rheinfelden.

Freiburger FC II - FC Wolfenweiler-Schallstadt 0:2 (0:2).

Der Oberliga-Unterbau des FFC versuchte das Spiel sofort an sich zu reißen und hatte bereits in der vierten Minute die erste Möglichkeit durch Jonas Matt, dessen Schuss jedoch zur Ecke abgeblockt wurde. Nur fünf Minuten später jubelten die Gäste: Julian Hesse bekam den Ball perfekt in den Lauf gelegt, behielt im Eins-gegen-eins mit Torwart Benedict Markus kühlen Kopf und schob ein. Die Freiburger zeigten sich unbeeindruckt und erspielten sich eine Reihe von Möglichkeiten. Spielertrainer Janz chippte den Ball zu Brandon Christiaan, dessen Heber indes nicht nur über den Gästekeeper, sondern auch über das Tor ging. FFC-Kapitän Kai Bauschulte zwang mit einem platzierten Freistoß Gästetorhüter Marcel Neumann zur Parade (24.). Kurz vor der Pause erhöhte Wolfenweiler-Schallstadt auf 2:0. Nach einem Eckball von Philippe Häring und der Kopfballablage von Stefan Gimbel hämmerte Kevin Senftleber den Ball unhaltbar unter die Latte. Mehr auf BZ-Plus.

Tore: 0:1 Hesse (9.), 0:2 Senftleber (42.). Schiedsrichter: Franke (Oberharmersbach). Zuschauer: 120. Gelb-Rote Karte: Gimbel (89./FC Wolfenweiler-Schallstadt).





SV Weil – FC Zell 2:4 (2:2).

Angesichts der "mangelhaften Chancenverwertung" kam der Weiler Trainer Andreas Schepperle zu dem Schluss: "Wir haben uns selbst geschlagen." Für seine Elf war es im sechsten Saisonheimspiel die erste Niederlage. "Gegen einen guten Gegner haben wir es gut gemacht, hatten auch das nötige Spielglück und das nötige Können", befand FCZ-Coach Lars Müller, der seiner Mannschaft attestierte, "alles in die Waagschale geworfen" und die Vorgaben "gut umgesetzt" zu haben. Indes, "in den ersten 15 Minuten war Weil richtig gut und wir ein bisschen schüchtern in der Zweikampfführung", so Müller.

Er räumte ein, dass die Gastgeber höher als 1:0 (Fischer/5.) hätten führen können. Bis zum Ausgleich (Gerspacher/32.) "hätte das Spiel längst entschieden sein können", haderte Schepperle mit dem Chancenwucher. Verletzungsbedingt – der Weiler Justin Samardzic (Knie) und Zells Dominik Pfeifer (Schulter ausgekugelt) mussten mit dem Krankenwagen abtransportiert werden – war die Partie zweimal länger unterbrochen; zudem musste der SVW ein angeschlagenes Duo (Stöhr, Tschira) ersetzen. In der rund 15-minütigen Nachspielzeit konterte Weil die Gäste-Führung mit dem 2:2, dann scheiterte Ridje Sprich per Strafstoß an Christian Rapp (45.+14).

Nach der Pause blieben zunächst die Gastgeber bestimmend, "wir haben unsere Nadelstiche gesetzt", so Müller. Leon Boos traf zum 3:2 (55.). Auch nach Gelb-Rot (Abdiju/75.) "waren wir immer noch gefährlich", so Schepperle. Den finalen Treffer allerdings erzielten die Gäste durch Tim Eckert zum 4:2 (90.+6). In der finalen Bewertung des Resultats waren sich beide Trainer einig. "Wenn auch glücklich, ist der Zeller Sieg verdient", meinte Schepperle. Und Müller sagte: "Wir haben sicher nichts gestohlen."