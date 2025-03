Wolfenbüttel zerlegt Üfingen – Lebenstedt mit spektakulärem Sieg

– Foto: Nicole Seidl

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 brachte einige Überraschungen mit sich. Tabellenführer Germania Wolfenbüttel ließ beim 8:0 gegen Üfingen keinerlei Zweifel an seiner Dominanz aufkommen, während Verfolger Goslar gegen Vahdet Salzgitter nur zu einem 1:1 kam. Bad Harzburg und Wendessen sicherten sich wichtige Siege, während Salder mit einer 0:2-Niederlage gegen Oker den Anschluss an die Spitze verlor. Fortuna Lebenstedt setzte mit einem wilden 6:4-Erfolg über Salzdahlum ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf.

Goslarer SC 08 – KSV Vahdet Salzgitter 1:1 Der Goslarer SC 08 musste sich gegen den abstiegsbedrohten KSV Vahdet Salzgitter mit einem 1:1 begnügen und verlor dadurch weiter an Boden auf Tabellenführer Wolfenbüttel. Raul-Lora Moreno brachte die Gastgeber früh in Führung (13.), doch Jeremy-Nnamdi Uche glich kurz vor der Pause per Kopf aus (40.). In der zweiten Hälfte drückte Goslar auf den Siegtreffer, blieb aber an der kompakten Defensive der Gäste hängen. Vahdet Salzgitter verteidigte den Punkt mit großem Einsatz und sicherte sich einen wertvollen Zähler im Kampf gegen den Abstieg.

Goslarer SC 08: Yendrik Frank (58. Nikolas Zink), Richard Fricke, Tobias Keil (76. Carsten Rall) (85. Tyler Kyell Bauer), Jonas-Maximilian Gaida, Joe Hartwig, Kilian Kirchner, Caner-Kenan Gülsen, Patrick Luer, Marvin Weiske, Kevin Doci, Raul-Lora Moreno - Trainer: Ingo Vandreike

KSV Vahdet Salzgitter: Yusuf Kücükkaya (60. Leroy-Obinna Uche), Seyhan Yildizbas (22. Serkan Ay), Hüseyin-Ömer Demir, Jeremy-Nnamdi Uche, Aliihsan Kocabey, Samuil Kafelov, Anil Maras, Mehmet Emre Bayrakdar, Cem Coskun, Maximilian Meinhardt, Baran Dogan - Trainer: Veysel Polat - Trainer: Haci Ismail Yildiz

Schiedsrichter: Lars Rapmundt

Tore: 1:0 Raul-Lora Moreno (13.), 1:1 Jeremy-Nnamdi Uche (40.) -------------------------------------- SV Wendessen – SC Gitter 2:0 Wendessen setzte seinen Aufwärtstrend fort und besiegte den SC Gitter mit 2:0. Nico Kowalski brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (48.), ehe Leon Chlimon in der Nachspielzeit (90.+12) den Deckel draufmachte. Gitter blieb über weite Strecken harmlos und konnte sich offensiv kaum in Szene setzen. Wendessen festigt mit dem Sieg Rang sieben, während Gitter den Anschluss an die Spitze verliert.

SV Wendessen: Pirasanth Ukumaran (71. Leon Chlimon), Dennis Künne, Mohamed Drine (46. Ibrahim El-Arab), Alexander-Lawrence Burns, Nico Kowalski, Jamil Zoura, Tahir Kaptantogrul (90. Cihat Suel), Rene Marktl, Abed-El-Meneem Fakhreldine, Moritz Strätz (88. Sandro Karkowski), Stefan Schreiber - Trainer: Pascal Gos

SC Gitter: Thorben Hoffmann, Erik Jaschkowitz, Sebastian Hiebsch (92. Dustin Günther), Lauritz Hecker (69. Jonas Speitelsbach), Jens Jaschkowitz, Jannis Rost, Leonik Quadt, Sion Jordy Tuttaß, Roman Heneha (60. Tim Behre), Henrik Schulz, Thilo Adam - Trainer: Michael Bock - Trainer: Dustin Günther - Trainer: Nico Nödler - Trainer: Eduard Spissak

Schiedsrichter: Stephan Hilzendecker

Tore: 1:0 Nico Kowalski (48. Foulelfmeter), 2:0 Leon Chlimon (90.+12) -------------------------------------- BV Germania Wolfenbüttel – TSV Üfingen 8:0 Germania Wolfenbüttel bleibt das Maß aller Dinge und fertigte den TSV Üfingen mit einem eindrucksvollen 8:0 ab. Lando Baerwolf eröffnete den Torreigen mit einem Doppelpack (12., 15.), bevor Lennard Lacheiner (37.) und Jonas Feder (39.) den Halbzeitstand auf 4:0 stellten. Nach der Pause machten Carl Himmstedt (43.), Bonis Sabani (56.) und Adam Dogan (79., 81.) das Debakel für die Gäste perfekt. Wolfenbüttel bleibt mit 50 Punkten souveräner Tabellenführer, während Üfingen mit 18 Punkten weiter in der unteren Tabellenhälfte steckt.

BV Germania Wolfenbüttel: Marcel Menzel, Carl Himmstedt, Viktor Losing, Jonas Feder (46. Malik Ali), Tom-Luca Madsack (46. Bonis Sabani), Lennard Lacheiner, Jonas Teuber, Crispin-Connor Teuber (67. Joel-Luke Lüttichau), Justin-Cedric Speck (46. Maurice Marx), Tom Krömer (60. Adam Dogan), Lando Baerwolf - Trainer: Sascha Kallmeyer

TSV Üfingen: Tobias Hupeprtz, Jannick Wylensek, Timo Naß, Nils Molau, Bennett Schilling, Timm Deyer (65. Marc Molau), Laurenz Kick, Dustin Pescheit (81. Glenn Klimczak), Dean Bartels, Lars-Ole Müller, Phillip Lüer - Trainer: Frank Leitermann - Trainer: Frank Dierling

Schiedsrichter: Jonathan Prophet

Tore: 1:0 Lando Baerwolf (12.), 2:0 Lando Baerwolf (15.), 3:0 Lennard Lacheiner (37.), 4:0 Jonas Feder (39.), 5:0 Carl Himmstedt (43.), 6:0 Bonis Sabani (56.), 7:0 Adam Dogan (79.), 8:0 Adam Dogan (81.) -------------------------------------- TSG Bad Harzburg – MTV Wolfenbüttel II 3:2 Bad Harzburg kämpfte sich nach zwei Rückständen gegen MTV Wolfenbüttel II zurück und gewann letztlich mit 3:2. Philip Thiele brachte die Gäste zweimal in Führung (26., 45.+3), doch Christian Schubert glich per Foulelfmeter aus (31.). Nach der Pause drehte Kamil Chmiel mit einem Doppelpack (55., 60.) die Partie zugunsten der Hausherren. Bad Harzburg bleibt damit auf Platz drei, während Wolfenbüttel II im Mittelfeld der Tabelle verharrt.

TSG Bad Harzburg: Jannik Bothe, Leon Henkel, Timo Schwanecke, Arne Düber, Sören Jansen, Kamil Chmiel, Christian Schubert (69. Timo Washausen), Jakob Kastern (33. Nico Martinato), Slavcho Angelov Uzunov (73. Julian Ahrens), Jonas Lindemann, Joshua Bartels (66. Irhad Ahmatovic) - Trainer: Kamil Chmiel - Trainer: Sven Scholze - Trainer: Bernd Vollrodt - Trainer: Kenneth Schuller

MTV Wolfenbüttel II: Marco Lehne, Tim Knobloch (92. Steffen Bischoff), Paul Schöngart, Janosch-Paul Bauer, Philip Thiele, Manuel Straube, Leander-Achim Stübig (46. Daniel Ruppelt), Hadi Abou-Raya, Joey Ben Bock, Jasper Schmiedel, Johannes Korte - Trainer: Christian Kaselowsky

Schiedsrichter: Florian Eine

Tore: 0:1 Philip Thiele (26.), 1:1 Christian Schubert (31. Foulelfmeter), 1:2 Philip Thiele (45.+3), 2:2 Kamil Chmiel (55.), 3:2 Kamil Chmiel (60.) -------------------------------------- MTV Salzdahlum – SV Fortuna Lebenstedt 4:6 In einem spektakulären Schlagabtausch setzte sich Fortuna Lebenstedt mit 6:4 gegen MTV Salzdahlum durch. Nach einer frühen 2:0-Führung durch Phil Syfus (2.) und Linus Hennecke (16.) drehte Lebenstedt das Spiel mit vier Treffern in Folge, darunter ein Doppelpack von David Schmidtheisler (32., 60.). Kerim-Cedric Charfi (63.) und Niklas Wittchen (71.) verkürzten für Salzdahlum, doch Fortuna brachte den Sieg ins Ziel. Lebenstedt verbessert sich auf Rang zwölf, während Salzdahlum auf einem Abstiegsplatz bleibt.

MTV Salzdahlum: Konstantin Täubert, Phillip Redl, Yannis Krüger (67. Louis Berger), Julian Scheer, Lucas Grahe (75. Sipan Hamko), Linus Hennecke, Phil Cavelmann (67. Tobias Prill), Phil Syfus, Felix Rohrig (58. Tom Mülmenstädt), Kerim-Cedric Charfi (67. Thore Oehlmann), Niklas Wittchen - Trainer: Julian Scheer - Trainer: Jens Hueske

SV Fortuna Lebenstedt: Simon Kässmann, Torben Hagdorn, Rick Liebig, Niklas Pommerenke, Cedric Rabbas (46. Luke Norman), Lukas Ceglarski (76. Maurice Meyer), David Schmidtheisler (93. Patrice Pascal Tilmans), Lennart Gauger, Rouven Katzmartzyk, Dennis Schwarz, Mirco Kleiner - Trainer: Marco Heidemann - Trainer: Daniel Reinsch - Trainer: Sven Knappe

Schiedsrichter: Stefan Will

Tore: 1:0 Phil Syfus (2.), 2:0 Linus Hennecke (16.), 2:1 Lennart Gauger (26.), 2:2 David Schmidtheisler (32.), 2:3 Torben Hagdorn (34.), 2:4 Torben Hagdorn (45.+1), 2:5 David Schmidtheisler (60.), 2:6 David Schmidtheisler (62.), 3:6 Kerim-Cedric Charfi (63.), 4:6 Niklas Wittchen (71.) -------------------------------------- VfL Salder – VfL/TSKV Oker 0:2 Salder musste im Heimspiel gegen VfL/TSKV Oker eine bittere 0:2-Niederlage hinnehmen und verliert damit den Anschluss an die Top drei. Enes Fidan (49.) und Andre Wolf (55.) sorgten mit einem Doppelschlag nach der Pause für den verdienten Auswärtssieg der Gäste. Salder fand offensiv kaum Mittel gegen die gut organisierte Oker-Defensive. Während Oker sich mit 34 Punkten auf Platz fünf verbessert, fällt Salder auf Rang vier zurück.

VfL Salder: Stefan Ebeling, Samet Karaman (60. Leander Goes), Norman Kientopp (18. Steven Kientopp), Tom Kinscher, Marco Schanowski, Max Scherger, Andre Botta, Jan Wiegleb, Thomas Wendel, Joshua-Tjorven Roth, Leon Carl Kräft (68. Christian Dombrowski) - Trainer: Staneslav Gross - Trainer: Roman Kechter - Trainer: Sascha Wiegleb

VfL/TSKV Oker: Pierre Holzberg, Domink Zellmer, Dennis Zellmer, Enes Fidan (74. Mehmet Gemici), Timo Geldmacher, Mehmet-Ali Tozlu (69. Amed Altekin), Andre Wolf, Serwann Altekin, Deniz Sevim (69. Deniz Akbay), Jannik Kassebaum, Chiemerie Nwankwo (64. Ayoub Arhbal) - Trainer: Mehmet-Ali Tozlu

Schiedsrichter: Jan Ole Heipel

Tore: 0:1 Enes Fidan (49.), 0:2 Andre Wolf (55.) -------------------------------------- SV Innerstetal – FC Ilsetal 2:3 Trotz einer couragierten Leistung musste sich Innerstetal dem FC Ilsetal mit 2:3 geschlagen geben. Colin Dellert brachte die Gäste früh in Führung (15.), doch Jonas Ohlendorf glich nach der Pause aus (49.). Ilsetal setzte mit Treffern von Pascal Nagel (59.) und Dominik Schulze (67.) nach, ehe Innerstetal in der Nachspielzeit erneut durch Ohlendorf (90.+2) verkürzte. Ilsetal sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Innerstetal weiter am Tabellenende festhängt.