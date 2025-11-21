Wolfenbüttel will Negativserie stoppen

Am Sonntag (14 Uhr) steht der MTV Wolfenbüttel vor einem richtungsweisenden Auswärtsspiel bei Lupo Martini Wolfsburg. Nach sechs Niederlagen in Folge braucht der Aufsteiger dringend Punkte, um nicht noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Trainer Deniz Dogan zeigt dennoch Zuversicht – trotz weiterhin angespannter Personallage.

„Personell bleibt es bei uns weiterhin wechselhaft – der eine kommt zurück, der andere fällt erneut aus“, erklärt Dogan vor der Partie. „Wir haben wieder einige Spieler dabei, aber ebenso müssen wir Ausfälle kompensieren. Entsprechend werden wir unser Spiel ein wenig umplanen müssen.“

Der Platz an der Kreuzheide zählt zu den engsten der Liga – ein Faktor, der den Charakter des Spiels prägen wird. „Uns erwartet ein Spiel auf einem sehr engen Platz, das viel Hektik und viele Drucksituationen mit sich bringen wird“, sagt Dogan. Entscheidend sei, „einen kühlen Kopf zu bewahren und trotzdem die Zweikämpfe voll anzunehmen“.

Lupo Martini, Tabellenfünfzehnter, wird voraussichtlich aggressiv anlaufen: „Sie werden hoch anlaufen und versuchen, in engen Räumen Ballgewinne zu erzwingen, um dann schnell nach vorne zu spielen.“ Für den MTV bedeutet das: sauberer Spielaufbau, klares Positionsspiel und vor allem Mut. „Wir müssen wachsam bleiben, ihre erste Pressinglinie schnell überspielen und selbst aktiv nach vorne spielen.“

Wolfenbüttel tritt mutig auf – trotz Krise

Der MTV reist nach dem 0:2 gegen Rehden ohne Selbstvertrauen, aber nicht ohne Überzeugung an. „Unsere Serie war zuletzt nicht gut, was natürlich aufs Selbstvertrauen geht“, gibt Dogan offen zu. „Trotzdem sind wir voller Mut und haben die richtige Einstellung.“

Für den Trainer steht fest, worauf es ankommt: „Die richtige Haltung, die nötige Leidenschaft – und gleichzeitig die Ruhe, um unseren Plan durchzuziehen und erfolgreich zu sein.“

Beide Teams brauchen dringend Punkte. Lupo könnte mit einem Sieg den Anschluss herstellen – der MTV will endlich wieder ein Ausrufezeichen setzen. Dogan bringt die Marschroute klar auf den Punkt: „Wir treten klar auf Sieg an.“