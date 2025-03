Wolfenbüttel will nächsten Schritt Richtung Oberliga gehen

Und die Aufgabe in Wolfenbüttel wird für Bleckenstedt nicht unbedingt leichter. Die beiden Spiele der vergangenen Saison gingen klar an den MTV und auch das Hinspiel der laufenden Saison konnte der Tabellenführer deutlich mit 5:2 gewinnen. Dennoch weiß Wolfenbüttel´s Coach Deniz Dogan um die Stärken des kommenden Gegners: "Bleckenstedt hat eine starke individuelle Qualität und es wird darum gehen, die Eins-Gegen-Eins-Duelle entscheidend zu gewinnen. Durch diese individuelle Stärke ist Bleckenstedt immer mal wieder für Überraschungen gut."

Kadertechnisch wird dem MTV Ludwig Vollbrecht fehlen, der sich in der vergangenen Woche hart am Knie verletzte. "Das ist natürlich bitter für uns." so Dogan. Trotz des Ausfalls geht Wolfenbüttel natürlich als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den Tabellenplatz fünf. Der MTV ist seit zehn Spielen unbesiegt und gewann zuletzt fünf Mal in Serie. Die Gäste hingegen feierten aus den vergangenen fünf Partien nur einen Sieg.

Um das Spiel zu gewinnen will Dogan von seinem Team: "Wir müssen konzentriert und diszipliniert sein, um unser Spiel durchzudrücken." Am Samstagabend wissen wir mehr, denn Anpfiff auf der Meesche ist um 15.00 Uhr bei bestem Wetter.