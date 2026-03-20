Wolfenbüttel will nachlegen: "Hätten gerne den Schwung mitgenommen"

Schwung soll konserviert werden Für den MTV Wolfenbüttel bietet sich am kommenden Spieltag die nächste Gelegenheit, im Abstiegskampf der Oberliga Niedersachsen wichtige Punkte zu sammeln. Nach zuletzt verbesserten Leistungen und dem deutlichen 6:2-Erfolg gegen Verden soll gegen den SV Meppen II nachgelegt werden. Die kurzfristige Absage der Partie beim TSV Wetschen verhinderte allerdings, dass der Aufsteiger den positiven Rhythmus unmittelbar fortsetzen konnte. „Das war natürlich ein bisschen ärgerlich, weil wir hätten gerne den Schwung schon letzte Woche mitgenommen“, sagte Trainer Deniz Dogan.

Personelle Lage entspannt sich Im Vergleich zu den vorangegangenen Wochen stellt sich die personelle Situation nun etwas entspannter dar. „Unsere Personalsituation hat sich auf jeden Fall gebessert“, erklärte Dogan. Auch die Trainingswoche habe einen positiven Eindruck hinterlassen: „Ich glaube, wir haben diese Woche sehr gut trainiert, sodass wir gut gewappnet sind.“ Mit dem SV Meppen II erwartet der Tabellen-13. (20 Punkte) jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Gäste stehen mit 30 Punkten auf Rang acht und überzeugten zuletzt mit stabilen Leistungen, zuletzt beim 1:1 gegen Eintracht Braunschweig II und kamen stark aus der Winterpause.