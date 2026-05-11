Wolfenbüttel verspielt Matchball im Abstiegskampf

– Foto: Daniel Salinger

Der MTV Wolfenbüttel hat die große Chance verpasst, sich im Kampf um den Klassenerhalt entscheidend abzusetzen. Gegen die U23 von Eintracht Braunschweig verlor der Aufsteiger vor 769 Zuschauern auf der Meesche deutlich mit 2:5 und rutschte hinter den direkten Konkurrenten zurück.

Am Ende nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt – und profitierten dabei von einer desolaten Phase der Gastgeber in der ersten Halbzeit.

Die Ausgangslage vor dem 29. Spieltag war brisant: Der MTV Wolfenbüttel ging als Tabellenzwölfter mit 35 Punkten in die Partie, Eintracht Braunschweig II lag mit ebenfalls 35 Zählern direkt dahinter auf Rang 13. Entsprechend groß war die Bedeutung des direkten Duells im Tabellenkeller der Oberliga Niedersachsen.

„Ich glaube, wir sind die ersten 10, 20 Minuten ganz ordentlich ins Spiel gewesen. Der Gegner hatte bis dato gar nichts gehabt“, sagte Dogan.

Dabei begann die Partie zunächst ausgeglichen. Wolfenbüttel hatte in der Anfangsphase leichte Vorteile und die besseren Abschlüsse, ohne jedoch zwingend zu werden. Trainer Deniz Dogan sah seine Mannschaft zunächst ordentlich im Spiel.

Dann folgte der Zusammenbruch. Mit der ersten gefährlichen Aktion brachte Mazzone die Gäste in Führung (22.), nachdem ein Fehler im Aufbauspiel vorausgegangen war. Nur drei Minuten später erhöhte derselbe Spieler auf 2:0 (25.), ehe er seinen Hattrick mit dem 3:0 perfekt machte (29.).

Sipic traf kurz darauf bereits zum 4:0 (34.). Innerhalb von nur zwölf Minuten war die Partie praktisch entschieden.

Dogan sprach von einer kollektiven Fehlerkette: „Torwartfehler, Fehlpass nach hinten – das waren wirklich Geschenke. In der Saison darf sowas nicht passieren, dann kannst du auch nicht gewinnen.“

Ergebniskosmetik nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel stabilisierte sich der MTV zwar etwas, wirklich gefährlich wurde Wolfenbüttel jedoch nur selten. Stattdessen erhöhte Niemann in der 71. Minute auf 5:0 für die Gäste.

Erst in der Schlussphase gelang den Gastgebern noch etwas Ergebniskosmetik. Johannes Patz verkürzte in der 79. Minute auf 1:5, Niklas Richter traf sieben Minuten später zum 2:5-Endstand (86.).

„Dann warst du nachher wie gelähmt. Die haben vier Torschüsse, vier Tore gehabt. Das ist brutal ärgerlich“, erklärte Dogan rückblickend auf die erste Halbzeit.

Trotz der Niederlage sieht der MTV-Trainer seine Mannschaft weiter im Rennen um den Klassenerhalt: „Wir haben unsere Chance aus der Hand gegeben und es nicht mehr in eigener Hand. Dennoch wollen wir das letzte Spiel natürlich gewinnen und am Ende schauen, was dabei rumkommt.“

Durch den Sieg zog Eintracht Braunschweig II mit nun 35 Punkten am MTV vorbei und verbesserte sich auf Rang zwölf. Wolfenbüttel bleibt mit ebenfalls 35 Punkten auf Platz 13 und steht vor einem entscheidenden letzten Spieltag.