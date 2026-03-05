Wolfenbüttel verpasst Überraschung knapp

– Foto: Rein

Aufsteiger MTV Wolfenbüttel hat im Nachholspiel der Oberliga Niedersachsen einen überraschenden Sieg gegen den Aufstiegsanwärter SV Atlas Delmenhorst aus der Hand gegeben. Nach einer 3:1-Führung mussten sich die Gastgeber am Ende mit einem 3:3 begnügen.

Der Favorit aus Delmenhorst, der mit 34 Punkten auf Platz zwei lag und im Aufstiegsrennen eine zentrale Rolle spielt, antwortete noch vor der Pause: Moussa Diop erzielte in der 34. Minute den Ausgleich.

Trotz erheblicher personeller Probleme zeigte der MTV Wolfenbüttel gegen den Tabellenzweiten SV Atlas Delmenhorst eine bemerkenswert engagierte Leistung. Die Gastgeber, die vor der Partie mit 16 Punkten auf Rang 13 standen, gingen bereits in der 25. Minute in Führung. Nach einer Druckphase traf Hannes Joppich zum 1:0.

Wolfenbüttel baut Führung aus

Kurz nach dem Seitenwechsel ging der MTV erneut in Führung. Ein Eigentor von Atlas-Verteidiger Siech brachte die Gastgeber in der 49. Minute wieder nach vorne. Als Kapitän Nils Göwecke in der 62. Minute sogar zum 3:1 traf, deutete vieles auf eine Überraschung hin.

Trainer Deniz Dogan sah seine Mannschaft in dieser Phase klar im Vorteil. „Wir haben Gegner gut angelaufen mit Mittelfeldpressing und den zu Fehler gezwungen. Und mit dem Ball haben wir unser Spiel durchgezogen“, sagte der Coach. Besonders hob er die Unterstützung aus dem eigenen Nachwuchs hervor: „Die Jungs, die dann auch von der A-Jugend dabei waren, haben es echt super gemacht.“

Atlas nutzt nachlassende Kräfte

Mit zunehmender Spielzeit machte sich jedoch die dünne Personaldecke beim Aufsteiger bemerkbar. Delmenhorst erhöhte den Druck und kam durch Joker Max Bauer in der 77. Minute zum Anschlusstreffer. Nur vier Minuten später stellte Nico Rohwedder den 3:3-Endstand her.

„Am Ende muss man auch sagen, dass uns dann die Kräfte verlassen haben“, erklärte Dogan. „Dann haben wir viele lange Bälle gespielt, sind physisch überlegen gewesen. Dann hast du natürlich wieder Fehler, weil die Konzentration fehlte.“

Punktgewinn – und doch Enttäuschung

In der Schlussphase sah MTV-Spieler Merkhoffer noch die Rote Karte (90.). Am Ergebnis änderte das nichts mehr. Durch das Remis verbessert sich Wolfenbüttel nach dem 19. Spieltag leicht auf 17 Punkte, bleibt jedoch weiterhin auf Rang 13. Atlas Delmenhorst kommt auf 35 Punkte und bleibt Tabellenzweiter.

Dogan zog ein gemischtes Fazit: „Das ist jetzt am Ende ein Punkt, das ist okay. Aber vom Spielverlauf her muss man auch sagen, haben wir zwei Punkte verschenkt.“

Gleichzeitig überwog bei ihm der Stolz auf den Auftritt seines Teams: „Dennoch bin ich stolz auf die Leistung, weil das war eine sehr gute Leistung.“