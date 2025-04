Wolfenbüttel und Goslar im Titelrennen – Teams im Keller unter Druck

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

SV Wendessen (9. Platz, 24 Punkte) – VfL/TSKV Oker (4. Platz, 38 Punkte)

Der SV Wendessen kassierte eine unglückliche 0:1-Niederlage gegen Fortuna Lebenstedt und braucht nun ein Erfolgserlebnis. Mit dem VfL/TSKV Oker kommt jedoch ein spielstarker Gegner, der nach dem Last-Minute-2:2 gegen Üfingen noch einmal oben angreifen will. Oker geht als Favorit in die Partie, doch Wendessen könnte mit einem Heimsieg einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Spannung ist garantiert.