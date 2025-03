Wolfenbüttel siegt spät; Acosta weiter im Aufwind; SVL verpasst Sieg

Bereits am Samstag war Bleckenstedt drauf und dran, dem Tabellenführer Punkte zu entführen, doch dann kam die Nachspielzeit. Ein frühes 1:0 des MTV drehten die Gäste durch Okan Uysal und Thomas Sonntag. In den letzten zehn Minuten der Partie drehte Wolfenbüttel aber nochmal auf und glich erst aus, ehe Jordi Njoya in der 95 und Niklas Kühle in der 98. Minute den Heimsieg perfekt machten. Für Bleckenstedt war es das dritte Spiel ohne Sieg in Serie, während Wolfenbüttel sechs Siege in Serie holte.