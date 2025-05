Wolfenbüttel siegt munter weiter

Der TSC Vahdet Braunschweig bekam es am gestrigen Mittwoch mit dem Aufsteiger und Meister MTV Wolfenbüttel zu tun. Die Braunschweiger verloren die vergangenen sechs direkten Duelle und auch gestern hatte man nicht viel entgegenzusetzen gegen den klaren Favoriten..

Nach der Meisterschaft wechselte Wolfenbüttel auf einigen Positionen ordentlich durch. So kam beispielsweise Hadi Abou-Raya als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Dennoch konnten die Gäste weiter gut aufspielen und erzielten bereits in der 15. Minute das 1:0 durch Konrad Vollbrecht, der nun bei 14 Saisontoren steht.

Das 0:1 sollte aber bis relativ spät in der Partie bestand haben und nicht getoppt werden. Erst in der 73. Minute legte Ben Böder das zweite Tor nach. In der 81. Minute dann das 0:3 durch Andre Linek. Ein Kuriosum hatte die Partie noch zu bieten, denn kurz vor dem Ende wurde noch der etatmäßige Keeper Philipp Steinke für Abou-Raya eingewechselt und konnte direkt zum 0:4 treffen!

Für beide Teams ging es um nicht mehr all zu viel, dennoch war Deniz Dogan, Trainer der Gäste zufrieden mit der Leistung: "Die Jungs haben, trotz Aufstieg, ordentlich gespielt und sind das Spiel vernünftig angegangen. Jetzt wollen wir gegen BSC weiter Gas geben, um den Wettbewerb nicht zu verzerren." Bereits am Samstag kommen die Braunschweiger nach Wolfenbüttel. Für Vahdet geht es dann am Sonntag bei der SVG Göttingen weiter.