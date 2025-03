Wolfenbüttel siegt im Spitzenspiel - Traum-Freistoß als Dosenöffner

Bereits am Freitagabend trafen sich der MTV Wolfenbüttel und der SSV Kästorf zum Spitzenspiel der Landesliga Braunschweig. Vor großer Kulisse wollte Wolfenbüttel mit dem vierten Sieg in Serie den Abstand auf die Konkurrenz weiter ausbauen und zeigte das auch direkt..

Auf der Meesche startete Wolfenbüttel direkt dominant und zog ihr typisches, kontrolliertes Spiel auf. "Es war von Anfang an ein Geduldsspiel mit sehr viel Ballbesitz für uns. Kästorf stand mit zwei Viererketten tief und eng im Zentrum, sodass wir flexibel über die außen spielen mussten. Wir hatten zwar einige Chancen, doch das Tor wollte nicht fallen." so Wolfenbüttels Coach Deniz Dogan.

So ging es mit dem torlosen Remis in die Kabinen zur Pause. "Ich habe meinen Jungs gesagt, dass sie einfach genau so weiter machen sollen, denn wir hatten ja die Chancen und brauchten einfach Geduld." so Dogan.

Eine ähnliche Ansicht hatte auch der Trainer der Gäste, Heinz-Günter Scheil: "In der ersten Halbzeit war Wolfenbüttel schon sehr dominant, doch wir hatten einen guten Torwart und standen hinten sehr kompakt. Unser Ziel war es, so lange wie möglich die Null zu halten. Das hat bis zur Halbzeit gut geklappt."

Freistoß in den Winkel erlöst MTV

Dogan sollte recht behalten haben. In der 55. Minute trat Nils Göwecke zum Freistoß an und traf aus knapp 20 Metern per wunderschönen Schuss in den Winkel zum verdienten 1:0. "Das 0:1 war ein super Tor und danach zeigten wir etwas Respekt vor dem Gegner." so Scheil zum Rückstand.

In dieser Phase, in der sich Kästorf etwas überrascht zeigte, schlug Wolfenbüttel nochmal zu. Nach einer schönen Kombination vollendete Jonas Klöppelt eine Hereingabe von Jordi Njoya am zweiten Pfosten mit seinem ersten Saisontor. "Nach dem 0:2 war es ein offener Schlagabtausch und auch wir hatten offensive Ansätze." so Kästorfs Coach Scheil.

Doch Tore fielen nicht mehr und Wolfenbüttel blieb auch im neunten Spiel in Serie ungeschlagen. Kästorf hingegen kassierte die zweite Niederlage aus den vergangenen vier Partien und rutschte, durch Siege der Konkurrenz, auf Platz vier ab.

Abschließend resümierte Heinz-Günter Scheil: "Nach der schwierigen Vorbereitung mit kaum Testspielen bin ich zufrieden mit unserem Auftritt. Wir haben uns gut verkauft, aber es ist auch noch Luft nach oben. Jetzt wollen wir wieder Punkte holen gegen Teams, die mehr auf unserer Augenhöhe sind." Das nächste Spiel findet am kommenden Sonntag gegen Bovenden statt.

Auf der Gegenseite war Deniz Dogan natürlich sehr zufrieden: "Es war 90 Minuten ein diszipliniertes und sehr gutes Spiel von uns. Ich bin happy mit dem Sieg und freue mich nun auf die weiteren Aufgaben." Die nächste Aufgabe lässt auch gar nicht so lange auf sich warten. Am Freitag geht es schon mit dem Auswärtsspiel bei den Freien Turnern weiter..