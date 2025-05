Wolfenbüttel revanchiert sich für das Pokalaus

Bereits am Samstag starteten der MTV Wolfenbüttel und der BSC Acosta in den 27. Spieltag der Landesliga Braunschweig. Nach dem 1:0-Erfolg im Pokal wusste BSC Acosta, wie man Wolfenbüttel schlägt, dennoch ging der Meister als klarer Favorit in das Duell mit dem Aufsteiger..

"BSC stand tief und wollte kontern." sah Deniz Dogan, Trainer des MTV. Das Vorhaben der Gäste, lange die Null zu halten, wurde bereits nach sieben Minuten zunichte gemacht. Nils Göwecke traf zum 1:0 und erzielte bereits sein 13. Saisontor. Es dauerte nur zehn Minuten, bis Wolfenbüttel nachlegte. Jordi Njoya erzielte das 2:0 mit seinem 21. Saisontor. Noch vor der Pause machte der Ligaprimus dann quasi schon alles klar. In der 37. Minute erzielte Niklas Kühle das 3:0, was zeitgleich der Pausenstand war.

"Wir haben trotz der Meisterschaft weiter mit Druck nach vorne gespielt. Das war gut." so Deniz Dogan. Beim MTV wechselte man viel durch, war aber dennoch klar spielbestimmend und verdient auf der Siegerstraße. "Das zeigt, dass super Qualität in der Kaderbreite steckt und dass jeder den Anspruch hat, zu spielen." so Dogan weiter. So legte Niklas Kühle in der 59. Minute den 4:0-Endstand nach und schraubte sein Torekonto auf neun hoch.

Während Wolfenbüttel das siebte Spiel in Serie gewann, rutschte BSC Acosta auf Platz 13 ab, hat aber noch einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf Petershütte, den man nicht verspielen darf, um die Klasse zu halten. Weiter geht es für die Braunschweiger am Sonntag gegen den Bovender SV. Wolfenbüttel reist zu Petershütte.