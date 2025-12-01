Wolfenbüttel patzt, Vahdet dreht Krimi bei Lebenstedt

Fortuna begann mutig und ging durch Gauger (22.) in Führung. Bayrakdar (75.) glich aus, bevor ein Eigentor von Zaube (85.) Vahdet erstmals nach vorne brachte. Kleiner stellte in der 88. Minute auf 2:2, doch Sankovic (90.) entschied das Spiel spät zugunsten der Gäste. Vahdet rückt mit nun 26 Punkten an die obere Tabellenhälfte heran, Lebenstedt bleibt bei 22 Zählern.
In einer chancenarmen Begegnung neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Dezmierte Wendessener sicherten sich somit einen Punkt zum Jahresabschluss. Die Mannschaften treten mit 14 beziehungsweise 21 Punkten auf der Stelle.
Salder erwischte den besseren Start und ging durch Goes (39.) in Führung, doch Goslar antwortete noch vor der Pause durch Weiske (45.). Ebenfalls Weiske (83.) entschied die Partie kurz vor Schluss. Goslar bleibt mit 30 Punkten oben dran, Salder steckt mit 20 Punkten im unteren Mittelfeld.
Vienenburg kontrollierte über weite Strecken das Spiel und ging verdient durch Marx (35.) in Führung. Ilsetal kam durch Bätz (43.) zum Ausgleich. Im Schlussdrittel erhöhte die FG den Druck und wurde durch Rimbach (80.) belohnt. Mit 29 Punkten festigt Vienenburg Rang fünf, Ilsetal bleibt bei sieben Punkten im Tabellenkeller.
Oker erwischte einen Traumstart und ging durch Gürel (2.) überraschend früh in Führung. Gitter brauchte einige Minuten, fand dann aber ins Spiel und glich durch Adam (34.) aus. Oker sammelt einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf (15 Zähler), Gitter behauptet mit 28 Punkten den dritten Platz.
Der Tabellenführer tat sich lange schwer gegen kämpfende Üfinger und brauchte etwas Glück, als ein Eigentor von Kolle (40.) die Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Üfingen den Druck und kam durch ein Eigentor von Bischoff (75.) zum Ausgleich. Mit nun 40 Punkten bleibt der MTV vorne, während Üfingen mit 22 Punkten stabil im Mittelfeld rangiert.
Die anderen Spiele fanden nicht statt.