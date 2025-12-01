Wolfenbüttel patzt, Vahdet dreht Krimi bei Lebenstedt

Oker erwischte einen Traumstart und ging durch Gürel (2.) überraschend früh in Führung. Gitter brauchte einige Minuten, fand dann aber ins Spiel und glich durch Adam (34.) aus. Oker sammelt einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf (15 Zähler), Gitter behauptet mit 28 Punkten den dritten Platz.

MTV Wolfenbüttel II (1.) – TSV Üfingen (10.) 1:1

Der Tabellenführer tat sich lange schwer gegen kämpfende Üfinger und brauchte etwas Glück, als ein Eigentor von Kolle (40.) die Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Üfingen den Druck und kam durch ein Eigentor von Bischoff (75.) zum Ausgleich. Mit nun 40 Punkten bleibt der MTV vorne, während Üfingen mit 22 Punkten stabil im Mittelfeld rangiert.

Die anderen Spiele fanden nicht statt.