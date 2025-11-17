Wolfenbüttel II zerlegt Ilsetal – Bad Harzburg ringt Gitter nieder

Der 15. Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 3 liefert ein Torfestival: Tabellenführer Wolfenbüttel II feiert ein 6:1 über Ilsetal, während Bad Harzburg im Verfolgerduell knapp gegen Gitter gewinnt. Salder und Vienenburg trennen sich in einem wilden 4:4, Oker kassiert gegen Lebenstedt fünf Gegentreffer. Union Salzgitter und der Goslarer SC bleiben im oberen Drittel dran.

Wendessen geht durch Marktl früh in Führung (26.), ehe Zink für den GSC ausgleicht (37.). Nach der Pause dreht Lora-Moreno die Partie mit seinem Treffer (67.). Zink sorgt mit seinem zweiten Tor (79.) für den wichtigen Heimsieg, der Goslar auf Platz drei befördert.

In einem offenen Schlagabtausch führt Vienenburg nach Treffern von Luer (10.) und Rimbach (19.) schnell 2:0. Salder kommt durch Wiegleb zurück (36.), doch Markinas erhöht per Doppelpack auf 4:1 (47./59.). Karagüzel (65.) und erneut Wiegleb (70.) verkürzen, ehe Roth in der Schlussphase zum 4:4 ausgleicht (79.).

Jaczaks frühes 1:0 (11.) gibt Union Sicherheit, ehe er noch vor der Pause nachlegt (44.). Mit seinem dritten Treffer macht er den vermeintlichen Deckel drauf (64.), doch Thiede kommt durch Pramme zweimal zurück (77./90.). Am Ende reicht es für Union, das durch den Heimsieg oben dran bleibt und Thiede überholt.

TSG Bad Harzburg (2./32 P.) – SC Gitter (5./23 P.) 3:2 Cuda schockt den Favoriten früh (11.), doch Harzburg schlägt mit Jansen (24.) und Schaare (43.) zurück. Schaare erhöht nach der Pause mit seinem zweiten Treffer (56.), bevor Adam Gitter noch einmal heranbringt (64.). In einer hektischen Schlussphase sieht Popalzai Rot (90.), doch Harzburg bringt den Sieg über die Zeit und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters.

MTV Wolfenbüttel II (1./38 P.) – FC Ilsetal (15./7 P.) 6:1 Der Tabellenführer dominiert von Beginn an und geht durch Bauer (6.) in Führung, muss jedoch direkt nach der Pause den Ausgleich durch Sondergeld hinnehmen (47.). Kara dreht das Spiel mit einem Doppelpack (52./67.), ehe Seiffert (69.), Bauer (75.) und Thiele (79.) das Ergebnis deutlich gestalten. Wolfenbüttel bleibt damit souverän an der Spitze, Ilsetal steckt weiter tief im Abstiegsstrudel.

VfL/TSKV Oker (14./13 P.) – SV Fortuna Lebenstedt (8./22 P.) 2:5 Oker erwischt den besseren Start und trifft zweimal (21./50.), doch Lebenstedt antwortet mit Meyers Doppelschlag (55./61.). Özdogan dreht die Partie (64.), bevor Gross (76.) und Zaube (78.) nachlegen. Lebenstedt springt durch den Auswärtssieg in die obere Tabellenhälfte, Oker rutscht weiter Richtung Abstiegszone.