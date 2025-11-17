 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Andreas Harneit

Wolfenbüttel II zerlegt Ilsetal – Bad Harzburg ringt Gitter nieder

Ergebnisüberblick Bezirksliga Braunschweig 3

Der 15. Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 3 liefert ein Torfestival: Tabellenführer Wolfenbüttel II feiert ein 6:1 über Ilsetal, während Bad Harzburg im Verfolgerduell knapp gegen Gitter gewinnt. Salder und Vienenburg trennen sich in einem wilden 4:4, Oker kassiert gegen Lebenstedt fünf Gegentreffer. Union Salzgitter und der Goslarer SC bleiben im oberen Drittel dran.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Üfingen
TSV ÜfingenÜfingen
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

Gestern, 14:00 Uhr
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
3
1
Abpfiff

Goslarer SC 08 (3./24 P.) – SV Wendessen (12./19 P.) 3:1

Wendessen geht durch Marktl früh in Führung (26.), ehe Zink für den GSC ausgleicht (37.). Nach der Pause dreht Lora-Moreno die Partie mit seinem Treffer (67.). Zink sorgt mit seinem zweiten Tor (79.) für den wichtigen Heimsieg, der Goslar auf Platz drei befördert.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
3
2
Abpfiff

SV Union Salzgitter (4./24 P.) – FC Viktoria Thiede (7./23 P.) 3:2

Jaczaks frühes 1:0 (11.) gibt Union Sicherheit, ehe er noch vor der Pause nachlegt (44.). Mit seinem dritten Treffer macht er den vermeintlichen Deckel drauf (64.), doch Thiede kommt durch Pramme zweimal zurück (77./90.). Am Ende reicht es für Union, das durch den Heimsieg oben dran bleibt und Thiede überholt.

Gestern, 14:00 Uhr
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
4
4
Abpfiff

VfL Salder (11./20 P.) – FG Vienenburg-Wiedelah (6./23 P.) 4:4

In einem offenen Schlagabtausch führt Vienenburg nach Treffern von Luer (10.) und Rimbach (19.) schnell 2:0. Salder kommt durch Wiegleb zurück (36.), doch Markinas erhöht per Doppelpack auf 4:1 (47./59.). Karagüzel (65.) und erneut Wiegleb (70.) verkürzen, ehe Roth in der Schlussphase zum 4:4 ausgleicht (79.).

Gestern, 14:00 Uhr
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
3
2
Abpfiff

TSG Bad Harzburg (2./32 P.) – SC Gitter (5./23 P.) 3:2

Cuda schockt den Favoriten früh (11.), doch Harzburg schlägt mit Jansen (24.) und Schaare (43.) zurück. Schaare erhöht nach der Pause mit seinem zweiten Treffer (56.), bevor Adam Gitter noch einmal heranbringt (64.). In einer hektischen Schlussphase sieht Popalzai Rot (90.), doch Harzburg bringt den Sieg über die Zeit und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters.

Gestern, 14:00 Uhr
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
FC Ilsetal
FC IlsetalFC Ilsetal
6
1
Abpfiff

MTV Wolfenbüttel II (1./38 P.) – FC Ilsetal (15./7 P.) 6:1

Der Tabellenführer dominiert von Beginn an und geht durch Bauer (6.) in Führung, muss jedoch direkt nach der Pause den Ausgleich durch Sondergeld hinnehmen (47.). Kara dreht das Spiel mit einem Doppelpack (52./67.), ehe Seiffert (69.), Bauer (75.) und Thiele (79.) das Ergebnis deutlich gestalten. Wolfenbüttel bleibt damit souverän an der Spitze, Ilsetal steckt weiter tief im Abstiegsstrudel.

Gestern, 14:00 Uhr
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
2
5
Abpfiff

VfL/TSKV Oker (14./13 P.) – SV Fortuna Lebenstedt (8./22 P.) 2:5

Oker erwischt den besseren Start und trifft zweimal (21./50.), doch Lebenstedt antwortet mit Meyers Doppelschlag (55./61.). Özdogan dreht die Partie (64.), bevor Gross (76.) und Zaube (78.) nachlegen. Lebenstedt springt durch den Auswärtssieg in die obere Tabellenhälfte, Oker rutscht weiter Richtung Abstiegszone.

Gestern, 14:00 Uhr
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
2
0
Abpfiff

MTV Salzdahlum (13./13 P.) – SV Kissenbrück (16./4 P.) 2:0

Salzdahlum kontrolliert die Partie weitgehend, tut sich aber lange schwer im Torabschluss. Syfus bricht den Bann kurz nach der Pause (52.) und entscheidet die Begegnung spät mit seinem zweiten Treffer (88.). Kissenbrück bleibt damit abgeschlagen Letzter.

