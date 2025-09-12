Wolfenbüttel gegen Vienenburg – Thiede will Serie ausbauen

Die Bezirksliga Braunschweig 3 geht in eine weitere Runde: Mit Viktoria Thiede und den Verfolgern Gitter und Salder kämpfen gleich drei Teams um die Tabellenspitze, während im Tabellenkeller Oker, Ilsetal und Fortuna Lebenstedt punkten wollen.

MTV Wolfenbüttel II (5.) – FG Vienenburg-Wiedelah (4.) Beide Teams feierten zuletzt überzeugende Siege: Wolfenbüttel überraschte mit einem 3:0 in Gitter, Vienenburg dominierte Fortuna Lebenstedt mit 6:1. Mit jeweils zehn Punkten treffen zwei ambitionierte Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander. Ein offener Schlagabtausch ist wahrscheinlich.

SV Fortuna Lebenstedt (14.) – FC Viktoria Thiede (1.) Fortuna wartet nach dem 1:6 in Vienenburg weiter auf den ersten Saisonsieg. Spitzenreiter Thiede siegte knapp mit 1:0 gegen Üfingen und bleibt als einziges Team ungeschlagen. Alles deutet auf eine klare Favoritenrolle der Gäste hin.

VfL Salder (3.) – SV Union Salzgitter (7.) Salder setzte sich bei Wendessen knapp mit 3:2 durch und bleibt oben dran. Union kassierte eine deutliche 0:4-Niederlage bei Vahdet und sucht nach Stabilität. Die Gastgeber gehen als leichter Favorit in dieses Salzgitter-Derby.

SC Gitter (2.) – KSV Vahdet Salzgitter (6.) Gitter musste im Spitzenspiel eine herbe 0:3-Heimpleite gegen Wolfenbüttel hinnehmen. Vahdet überzeugte beim 4:0 im Derby gegen Union und reist mit Selbstvertrauen an. Ein intensives Duell zweier spielstarker Teams ist zu erwarten.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg Bad Harzburg SV Wendessen Wendessen 15:00 live PUSH

Bad Harzburg feierte ein knappes 1:0 in Salzdahlum und will den Anschluss ans obere Drittel halten. Wendessen verlor 2:3 gegen Salder, zeigte aber Moral. Vieles spricht für eine ausgeglichene Begegnung.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr FC Ilsetal FC Ilsetal MTV Salzdahlum Salzdahlum 15:00 PUSH

Ilsetal bleibt nach der 1:2-Niederlage in Kissenbrück ohne Punkte und ist Tabellenletzter. Salzdahlum verlor 0:1 gegen Bad Harzburg und steckt ebenfalls im unteren Drittel. Für beide geht es um wichtige Zähler im frühen Abstiegskampf.

Oker verlor auch in Goslar mit 0:1 und wartet weiter auf den ersten Sieg. Kissenbrück erkämpfte beim 2:1 gegen Ilsetal die ersten drei Punkte der Saison. Beide Mannschaften kämpfen um den Anschluss ans rettende Ufer.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TSV Üfingen Üfingen Goslarer SC 08 Goslar 15:00 PUSH