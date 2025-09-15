Wolfenbüttel fegt Vienenburg vom Platz – Lebenstedt überrascht Thiede

Der 6. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 brachte gleich mehrere Überraschungen: Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II drehte nach frühem Rückstand auf und fertigte Vienenburg mit 7:2 ab. Zeitgleich verlor Aufsteiger und Spitzenkandidat Viktoria Thiede beim abstiegsbedrohten SV Fortuna Lebenstedt.

Der Spitzenreiter erwischte einen Fehlstart: Marx (4.) und Seidel (15.) brachten die Gäste früh mit 0:2 in Führung. Doch Bosacki (32.) und Abou Raya (44.) glichen noch vor der Pause aus. Direkt nach Wiederanpfiff drehte Schmiedel (46.) die Partie, ehe Bock (55./58.), Scheffer (68.) und Bauer (78.) den Kantersieg perfekt machten. Mit dem Erfolg ist Wolfenbüttel II nun Tabellenführer.

Fortuna setzte gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen: Liebig (6.) traf früh, Schmidtheisler (33.) legte nach. Lebenstedt verteidigte diszipliniert und ließ die Gäste nicht mehr herankommen. Mit dem Überraschungssieg verbessert sich Fortuna im Tabellenkeller, während Thiede erstmals verliert.

Union erwischte den besseren Start: Jaczak (10.) und Schmidt (45.) stellten auf 0:2. Nach dem Anschluss durch Pokos (62.) schlugen die Gäste erneut zu – Jaczak traf doppelt (66., 90.) und machte seinen Dreierpack perfekt. Union überzeugte durch Effizienz und schob sich in die Spitzengruppe. Salder musste dagegen einen Dämpfer hinnehmen.

In einem Spitzenspiel auf Augenhöhe nutzte Vahdet seine Chancen konsequenter. Uche (17.) brachte die Gäste in Führung, Adam (53.) glich für Gitter aus. Nur zwei Minuten später stellte Üsküplü (55.) die Führung wieder her. In der Schlussphase drängte Gitter auf den Ausgleich, doch Vahdet verteidigte und zog nach Punkten gleich.

TSG Bad Harzburg (7.) – SV Wendessen (13.) 2:1 Wendessen ging kurz vor der Pause durch Kowalski (45.+4) in Führung. Doch direkt nach Wiederanpfiff stellte Washausen (48.) auf 1:1. Die Gastgeber drückten weiter, mussten sich aber bis zur Nachspielzeit gedulden: Joker Bartels (90.) sorgte für den umjubelten Siegtreffer. Bad Harzburg bleibt damit oben dran, Wendessen weiter tief unten.

FC Ilsetal (15.) – MTV Salzdahlum (11.) 2:0 Ilsetal zeigte eine der besten Saisonleistungen und belohnte sich mit dem zweiten Saisonsieg. Wilkens (26.) und Fritz (32.) trafen binnen sechs Minuten. Danach verteidigten die Hausherren leidenschaftlich und hielten Salzdahlum vom Anschluss fern. Für Ilsetal ein Befreiungsschlag, während Salzdahlum weiter im unteren Tabellenmittelfeld feststeckt.

VfL/TSKV Oker (14.) – SV Kissenbrück (16.) 5:3 Das Kellerduell bot Spektakel pur: Nabhani (9.) und Nwankwo (14.) brachten Oker früh in Führung, doch Bomba drehte das Spiel mit einem Hattrick (26., 51., 62.). Zellmer (70.) glich wieder aus, ehe Fidan (90.+2) und Zein El Ghacem (90.+7) in der Nachspielzeit für den umjubelten Heimsieg sorgten. Oker verschafft sich etwas Luft, Kissenbrück bleibt Schlusslicht.