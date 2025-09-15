 2025-09-15T13:56:57.594Z

Allgemeines
– Foto: Kevin Breiting

Wolfenbüttel fegt Vienenburg vom Platz – Lebenstedt überrascht Thiede

Überblick Spieltag 6 Bezirksliga Braunschweig 3

Kantersieg an der Spitze, Patzer beim Aufsteiger

Der 6. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 brachte gleich mehrere Überraschungen: Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II drehte nach frühem Rückstand auf und fertigte Vienenburg mit 7:2 ab. Zeitgleich verlor Aufsteiger und Spitzenkandidat Viktoria Thiede beim abstiegsbedrohten SV Fortuna Lebenstedt.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
2
0
Abpfiff

SV Fortuna Lebenstedt (12.) – FC Viktoria Thiede (2.) 2:0

Fortuna setzte gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen: Liebig (6.) traf früh, Schmidtheisler (33.) legte nach. Lebenstedt verteidigte diszipliniert und ließ die Gäste nicht mehr herankommen. Mit dem Überraschungssieg verbessert sich Fortuna im Tabellenkeller, während Thiede erstmals verliert.

Gestern, 13:00 Uhr
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
7
2
Abpfiff

MTV Wolfenbüttel II (1.) – FG Vienenburg-Wiedelah (9.) 7:2

Der Spitzenreiter erwischte einen Fehlstart: Marx (4.) und Seidel (15.) brachten die Gäste früh mit 0:2 in Führung. Doch Bosacki (32.) und Abou Raya (44.) glichen noch vor der Pause aus. Direkt nach Wiederanpfiff drehte Schmiedel (46.) die Partie, ehe Bock (55./58.), Scheffer (68.) und Bauer (78.) den Kantersieg perfekt machten. Mit dem Erfolg ist Wolfenbüttel II nun Tabellenführer.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
1
2
Abpfiff

SC Gitter (3.) – KSV Vahdet Salzgitter (4.) 1:2

In einem Spitzenspiel auf Augenhöhe nutzte Vahdet seine Chancen konsequenter. Uche (17.) brachte die Gäste in Führung, Adam (53.) glich für Gitter aus. Nur zwei Minuten später stellte Üsküplü (55.) die Führung wieder her. In der Schlussphase drängte Gitter auf den Ausgleich, doch Vahdet verteidigte und zog nach Punkten gleich.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
1
4
Abpfiff

VfL Salder (5.) – SV Union Salzgitter (6.) 1:4

Union erwischte den besseren Start: Jaczak (10.) und Schmidt (45.) stellten auf 0:2. Nach dem Anschluss durch Pokos (62.) schlugen die Gäste erneut zu – Jaczak traf doppelt (66., 90.) und machte seinen Dreierpack perfekt. Union überzeugte durch Effizienz und schob sich in die Spitzengruppe. Salder musste dagegen einen Dämpfer hinnehmen.

Gestern, 15:00 Uhr
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
2
1
Abpfiff

TSG Bad Harzburg (7.) – SV Wendessen (13.) 2:1

Wendessen ging kurz vor der Pause durch Kowalski (45.+4) in Führung. Doch direkt nach Wiederanpfiff stellte Washausen (48.) auf 1:1. Die Gastgeber drückten weiter, mussten sich aber bis zur Nachspielzeit gedulden: Joker Bartels (90.) sorgte für den umjubelten Siegtreffer. Bad Harzburg bleibt damit oben dran, Wendessen weiter tief unten.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Ilsetal
FC IlsetalFC Ilsetal
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
2
0
Abpfiff

FC Ilsetal (15.) – MTV Salzdahlum (11.) 2:0

Ilsetal zeigte eine der besten Saisonleistungen und belohnte sich mit dem zweiten Saisonsieg. Wilkens (26.) und Fritz (32.) trafen binnen sechs Minuten. Danach verteidigten die Hausherren leidenschaftlich und hielten Salzdahlum vom Anschluss fern. Für Ilsetal ein Befreiungsschlag, während Salzdahlum weiter im unteren Tabellenmittelfeld feststeckt.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
5
3
Abpfiff

VfL/TSKV Oker (14.) – SV Kissenbrück (16.) 5:3

Das Kellerduell bot Spektakel pur: Nabhani (9.) und Nwankwo (14.) brachten Oker früh in Führung, doch Bomba drehte das Spiel mit einem Hattrick (26., 51., 62.). Zellmer (70.) glich wieder aus, ehe Fidan (90.+2) und Zein El Ghacem (90.+7) in der Nachspielzeit für den umjubelten Heimsieg sorgten. Oker verschafft sich etwas Luft, Kissenbrück bleibt Schlusslicht.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Üfingen
TSV ÜfingenÜfingen
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
1
5
Abpfiff

TSV Üfingen (10.) – Goslarer SC 08 (8.) 1:5

Die Gäste aus Goslar ließen Üfingen keine Chance. Zink (13.) und Möker (22.) stellten schnell auf 0:2, Müller (28.) brachte die Hausherren kurz zurück. Doch Bauer (48.), erneut Zink (54.) und Weiske (62.) machten alles klar. Goslar bleibt damit ungeschlagen in Reichweite der Spitzengruppe, während Üfingen ins Mittelfeld abrutscht.

