Wolfenbüttel fast aufgestiegen; Bleckenstedt furios

Nach dem 1:1 am Samstag, wollte Lengede gegen Petershütte nachlegen, um den Aufsteiger, der am Samstag gegen Vahdet verlor, weiter abzuschütteln. Dieses Vorhaben sah auch gut aus, nachdem Justin Folchmann nach elf Minuten zum 1:0 traf, doch direkt nach der Pause glich Davin Malina aus und gab den Gästen Rückenwind. Der eingewechselte Georg Steinbrück machte dann mit seinem zweiten Saisontor, das erste schoss er am Samstag, den Auswärtssieg perfekt. In der Tabelle steht Petershütte zwar noch zwei Punkte hinter Lengede auf Platz vierzehn, hat aber noch zwei Spiele in der Hinterhand.