"Wolfenbüttel aus der Reserve locken" - Vorsfelde II vor harter Nuss

„Wir nehmen Vorsfelde ernst, wollen aber natürlich dahin fahren und nochmal punkten. Das ist für uns als Favorit eine Pflichtaufgabe. Da kommen wir, glaube ich, nicht drumherum.“

Seine eigene Mannschaft unterlag zum Auftakt mit 0:3 in Landolfshausen/Seulingen. Mit der gezeigten Leistung war Klein dennoch nicht unzufrieden. „Wir haben dort ein ordentliches Spiel gemacht. Daran werden wir auf jeden Fall versuchen anzuknüpfen und diese Leistung über 90 Minuten an den Tag zu legen.“

Vorsfeldes Trainer Patrick Klein weiß ebenfalls um die Qualität des kommenden Gegners. „Sonntag spielen wir gegen Wolfenbüttel, den Liga-Primus und Absteiger aus der Oberliga. Das letzte Spiel haben sie 7:1 gewonnen, schon sehr beeindruckend.“

Der MTV will sich derweil unabhängig von der Favoritenrolle konzentriert auf die Aufgabe vorbereiten. „Wir werden uns gut darauf einstellen. Wir werden dort auf Kunstrasen spielen und werden da 100 Prozent geben, damit wir die drei Punkte für uns behalten“, kündigt Dogan an.

Kann Vorsfelde II den Favoriten ärgern

Für Vorsfelde wird es vor allem darum gehen, dem Favoriten möglichst lange Paroli zu bieten. „Wir hoffen, dass wir die Null so lange wie möglich halten werden. Wir werden es Wolfenbüttel auf jeden Fall so schwer wie möglich machen wollen“, sagt Klein. Aus der Auftaktniederlage habe seine Mannschaft ihre Schlüsse gezogen: „Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass wir die Lehren aus dem Spiel in Landolfshausen ziehen konnten und dass wir uns auf das Spiel gegen Wolfenbüttel vernünftig vorbereitet haben.“

Dabei setzt Klein vor allem auf Geduld. „Ich denke, solange wir die Null halten, werden wir Wolfenbüttel auch versuchen nervös zu machen und können sie vielleicht aus der Reserve locken.“

Zwar sind die Favoritenrollen klar verteilt nach dem Ligaauftakt, doch es ist erst das zweite Saisonspiel und alles ist offen.

Anpfiff ist dann am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr in Vorsfelde.