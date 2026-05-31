Wolfegg schockt die SpVgg Lindau im Saisonendspurt!

Am vorletzten Spieltag der Kreisliga A2 Bodensee empfing die SpVgg Lindau im Städtischen Stadion den SV Wolfegg. Vor 158 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte und phasenweise zerfahrene Partie. Während die Lindauer den Anschluss an die Tabellenspitze halten wollten, ging es für die Gäste aus Wolfegg um alles im Kampf um wichtige Punkte.
Das Spiel startete für die Hausherren denkbar ungünstig. Bereits in der 2. Spielminute nutzte Jonathan Dischl eine Unkonzentriertheit in der Lindauer Hintermannschaft: Nach einem Steilpass lief er frei auf Torhüter Andreas Gabriel Schrottner zu und schob unbeschwert zum 0:1 ein.
Die SpVgg Lindau zeigte sich jedoch nicht geschockt und suchte direkt den Weg nach vorne. In der 11. Minute belohnte Kaan Basar die Bemühungen, als er sich im gegnerischen Strafraum durchackerte und zum 1:1-Ausgleich traf. In der Folge blieb die Partie offen. Lindau erarbeitete sich durch Burak Aras (15.), Omar Bun Ceesay (32.) und Tarik Hadzic (42.) gute Gelegenheiten, während auch Wolfegg durch Maximilian Schorer (17.) gefährlich vor dem Gehäuse auftauchte. Mit dem Remis ging es in die Kabinen.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spielgeschehen zunächst ausgeglichen und hart umkämpft. Kurz nach Wiederanpfiff vergab Tarik Hadzic eine weitere Großchance für die Lindauer (48.). Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe, doch die Effizienz lag an diesem Tag aufseiten der Gäste.
In der 68. Minute ging Wolfegg erneut in Führung: Florian Metzler wurde von der Grundlinie auf Höhe des Elfmeterpunktes bedient und hämmerte den Ball unhaltbar in das Lindauer Lattenkreuz – 1:2. Lindau versuchte in der Schlussphase noch einmal alles und wechselte offensiv, schwächte sich jedoch durch Gelbe Karten für Nils Gompertz (74.) und Torwart Schrottner (80.) selbst. Schrottner hielt sein Team in der 83. Minute noch im Spiel, als er einen 18-Meter-Schuss von Jonathan Dischl spektakulär aus dem Kreuzeck fischte.
Den Schlusspunkt setzten allerdings die Gäste: In der 88. Minute machte Philipp Feser mit dem 1:3 den Auswärtssieg für den SV Wolfegg perfekt. In der Nachspielzeit handelte sich der Lindauer Michael Riedesser noch einen gelb/-roten Platzverweis ein (90.+2), bevor Schiedsrichter Felix Dürr die Partie abpfiff.