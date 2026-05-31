Wolfegg schockt die SpVgg Lindau im Saisonendspurt! von Niklas Mennig · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser

​Am vorletzten Spieltag der Kreisliga A2 Bodensee empfing die SpVgg Lindau im Städtischen Stadion den SV Wolfegg. Vor 158 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte und phasenweise zerfahrene Partie. Während die Lindauer den Anschluss an die Tabellenspitze halten wollten, ging es für die Gäste aus Wolfegg um alles im Kampf um wichtige Punkte. ​Früher Rückschlag und prompte Antwort ​Das Spiel startete für die Hausherren denkbar ungünstig. Bereits in der 2. Spielminute nutzte Jonathan Dischl eine Unkonzentriertheit in der Lindauer Hintermannschaft: Nach einem Steilpass lief er frei auf Torhüter Andreas Gabriel Schrottner zu und schob unbeschwert zum 0:1 ein.

​Die SpVgg Lindau zeigte sich jedoch nicht geschockt und suchte direkt den Weg nach vorne. In der 11. Minute belohnte Kaan Basar die Bemühungen, als er sich im gegnerischen Strafraum durchackerte und zum 1:1-Ausgleich traf. In der Folge blieb die Partie offen. Lindau erarbeitete sich durch Burak Aras (15.), Omar Bun Ceesay (32.) und Tarik Hadzic (42.) gute Gelegenheiten, während auch Wolfegg durch Maximilian Schorer (17.) gefährlich vor dem Gehäuse auftauchte. Mit dem Remis ging es in die Kabinen. ​Gäste zeigen sich in der zweiten Halbzeit effizienter ​Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spielgeschehen zunächst ausgeglichen und hart umkämpft. Kurz nach Wiederanpfiff vergab Tarik Hadzic eine weitere Großchance für die Lindauer (48.). Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe, doch die Effizienz lag an diesem Tag aufseiten der Gäste.