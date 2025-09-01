Wolf-Doppelpack sichert Sieg des 1. FCR Bramsche

Mit einem knappen 2:1-Erfolg gegen SV Viktoria Gmhütte setzte sich der Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche vorerst in der erweiterten Spitzengruppe der Bezirksliga fest. Viktoria Gmhütte ist nach dem bisher noch wenig gelungen Saisonauftakt aktuell knapp unter dem Strich platziert.

Der Gastgeber hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und erzielte durch ein Traumtor von Elias Wolf kurz vor dem Halbzeitpfiff den nicht unverdienten Führungstreffer.

Mitte der zweiten Halbzeit gelang den Gästen durch den ersten Saisontreffer von Torjäger Robin Flechsig der 1:1-Ausgleichstreffer. Der Gastgeber erhöhte in der Folge das Tempo und hatte Erfolg. Mit seinem zweiten Treffer des Tages brachte Elias Wolf den Gastgeber eine Viertelstunde von dem Abpfiff mit 2:1 erneut in Führung. In der Schlußphase drückten Viktoria Gmhütte noch einmal vehement auf den Ausgleich, blieb aber trotz einige Möglichkeiten erfolglos.