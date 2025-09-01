Wolf-Doppelpack sichert Sieg des 1. FCR Bramsche

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit einem knappen 2:1-Erfolg gegen SV Viktoria Gmhütte setzte sich der Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche vorerst in der erweiterten Spitzengruppe der Bezirksliga fest. Viktoria Gmhütte ist nach dem bisher noch wenig gelungen Saisonauftakt aktuell knapp unter dem Strich platziert.
Der Gastgeber hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und erzielte durch ein Traumtor von Elias Wolf kurz vor dem Halbzeitpfiff den nicht unverdienten Führungstreffer.
Mitte der zweiten Halbzeit gelang den Gästen durch den ersten Saisontreffer von Torjäger Robin Flechsig der 1:1-Ausgleichstreffer. Der Gastgeber erhöhte in der Folge das Tempo und hatte Erfolg. Mit seinem zweiten Treffer des Tages brachte Elias Wolf den Gastgeber eine Viertelstunde von dem Abpfiff mit 2:1 erneut in Führung. In der Schlußphase drückten Viktoria Gmhütte noch einmal vehement auf den Ausgleich, blieb aber trotz einige Möglichkeiten erfolglos.
Doppelpack zum 2:1-Sieg - Elias Wolf - FCR Bramsche – Foto: Fupa
"Heute haben wir über 90 Minuten kein gutes Spiel gemacht und somit verdient verloren. Leider lassen wir zurzeit viele Basics vermissen, wodurch auch das 1:0 passierte. In der zweiten Halbzeit traf Robin Flechsig sehenswert zum 1:1-Ausgleich. Kurze Zeit später haben wir uns wieder im Rückraum nicht gut positioniert und Bramsche ging wieder mit einem Distanzschuss in Führung. Am Ende lag uns noch der Ausgleich auf dem Fuß, aber auch da fehlte uns der aller letzte Wille das Tor unbedingt machen zu wollen,“ sagte uns Trainer Marcel Ruschmeier (Viktoria Gmhütte).
"Wir haben in der ersten Halbzeit sehr dominant gespielt und uns eine höhere Führung durchaus verdient. Nach der Pause haben wir etwas weniger Fußball gespielt und kassieren das Gegentor zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Umso wichtiger war es, dass die Mannschaft sehr stabil reagiert hat. Mit dem zweiten schönen Treffer von Elias Wolf haben wir das Spiel verdient für uns entschieden,“ meinte Trainer Marc Filip (1. FCR 09 Bramsche).