Wolf: „Die Jungs brennen darauf am Sonntag alles reinzuwerfen“

Altenlingen hat am vergangenen Wochenende mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg bei Spelle-Venhaus II erneut seine Qualität unter Beweis gestellt und führt mit 29 Punkten nach 13 Spielen die Tabelle an. Am Donnerstag steht für den ASV zudem noch das Bezirkspokal-Achtelfinale gegen den Landesligisten SFN Vechta an – eine zusätzliche Belastung, die für Neuenhaus vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer sein könnte.

Trotzdem weiß Neuenhaus-Coach Steffen Wolf, was seine Mannschaft am Sonntag erwartet:

„Altenlingen spielt eine sehr starke Saison. Sie schaffen es dieses Jahr, auch schwierige und enge Spiele für sich zu entscheiden. Das macht sie in der Liga zu einer Spitzenmannschaft.“

Die Favoritenrolle liegt damit klar beim Gastgeber. Borussia Neuenhaus rangiert derzeit mit zehn Punkten aus zwölf Spielen auf dem 14. Tabellenplatz und kämpft weiterhin um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Nach der wetterbedingten Pause am vergangenen Wochenende will die Mannschaft nun unbedingt wieder in den Rhythmus kommen.

„Wir werden alles reinlegen müssen. Nach dem gezwungenermaßen spielfreien Wochenende brennen die Jungs aber darauf, am Sonntag alles reinzuwerfen“, betont Wolf kämpferisch.

Die Vorzeichen sind also klar: Während Altenlingen mit breiter Brust in das Spiel gehen wird, reist Neuenhaus mit großem Einsatzwillen und frischem Elan an. Für den Außenseiter könnte es ein guter Moment sein, um den Spitzenreiter zu ärgern – vorausgesetzt, man findet schnell wieder in den Wettkampfmodus.

Altenlingen wird alles daran setzen, die Tabellenführung zu verteidigen und den nächsten Sieg einzufahren. Für Borussia Neuenhaus hingegen zählt jeder Punkt im Abstiegskampf – und vielleicht gelingt gerade gegen den Favoriten ein kleines Ausrufezeichen.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 14:00 Uhr in Altenlingen.