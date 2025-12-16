Wolbert-Cup startet am Dienstag

Heute und morgen beginnt der Wolbert-Cup. An Dienstag und Mittwoch werden in zwei Vorrundengruppen die Teilnehmer für die Endrunde am Freitag, den 19. Dezember, ermittelt. Gespielt wird im Modus Jeder gegen jeden, die jeweils besten Mannschaften qualifizieren sich für die Finalrunde.

In der Gruppe 1 Autohaus Wolbert treffen am Dienstag ab 19 Uhr der SV Olympia Uelsen, der SC Union Emlichheim, der SV Rot-Weiß Lage 29, der SV Borussia 08 Neuenhaus, die JSG ASC/Uelsen sowie der GSV Ringe-Neugnadenfeld 2015 aufeinander. Der Spielplan umfasst insgesamt fünfzehn Begegnungen bis 22.16 Uhr.

Am Mittwoch folgt ab 19 Uhr die Gruppe 2 Intersport Kamps mit ASC Grün-Weiß 49 Wielen, SV Veldhausen 07, SV Hoogstede, SV Esche, SV Grenzland Laarwald und Team Sporterleben. Auch hier stehen fünfzehn Vorrundenspiele bis 22.16 Uhr auf dem Programm.