Woitschek-Tor reicht nicht: Wieder kein Sieg für Lindwedel

Insgesamt bekamen die Zuschauer nicht viele Möglichkeiten geboten: Im ersten Durchgang hätten die Gäste aber doch durch einen Strafstoß in Führung gehen können. TSV-Schlussmann Sebastian Grimm parierte den Elfmeter jedoch, sodass es ohne Tore in die Kabine ging. Nach dem Seitenwechsel legte Fabian Woitschek schnell vor (50.), doch Etelsen brauchte nicht lange, um sich durch Tjark Vogler vom Rückschlag zu erholen (63.). Damit steckt Lindwedel derzeit auf dem achten Landesliga-Platz fest.