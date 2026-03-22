Woitschek-Tor reicht nicht: Wieder kein Sieg für Lindwedel

Das vierte Spiel im neuen Jahr und schon wieder kein Sieg. Und dabei bog der SV Lindwedel-Hope beim TSV Etelsen sogar zwischenzeitlich auf die Siegerstraße ab. In einer szenenarmen Partie schlugen die Hausherren aber doch noch zurück.
Insgesamt bekamen die Zuschauer nicht viele Möglichkeiten geboten: Im ersten Durchgang hätten die Gäste aber doch durch einen Strafstoß in Führung gehen können. TSV-Schlussmann Sebastian Grimm parierte den Elfmeter jedoch, sodass es ohne Tore in die Kabine ging. Nach dem Seitenwechsel legte Fabian Woitschek schnell vor (50.), doch Etelsen brauchte nicht lange, um sich durch Tjark Vogler vom Rückschlag zu erholen (63.). Damit steckt Lindwedel derzeit auf dem achten Landesliga-Platz fest.