Wohlert: "Wir waren weit entfernt von unserem Maximum"

Nach drei Siegen in Folge hat der TSV Bargteheide in der Landesliga Holstein einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Michel Wohlert unterlag am 13. Spieltag zu Hause dem SV Todesfelde II mit 0:2. Beide Treffer der Gäste fielen nach der Pause.

Bejte Rama brachte Todesfelde kurz nach Wiederanpfiff in Führung (46.), Jakob Friedrichs sorgte in der 80. Minute für die Entscheidung. Bargteheide hatte über weite Strecken zwar mehr Ballbesitz, fand aber selten Lösungen gegen den kompakt stehenden Gegner.

„Wir haben leider ein Spiel gespielt, in dem wir viel vermissen lassen haben“, sagte Michel Wohlert nach dem Schlusspfiff. „Wir hatten nicht die nötige Energie und Zweikampfstärke auf dem Feld. Auch spielerisch war uns Todesfelde überlegen.“ Zwar erspielte sich der TSV laut Wohlert „vier bis fünf dicke Möglichkeiten“, doch der Ertrag blieb aus. „In dem Spiel wäre sicherlich mehr möglich gewesen, wenn wir an unser Maximum gekommen wären – davon waren wir aber weit entfernt.“

Durch die Niederlage bleibt der TSV Bargteheide mit 18 Punkten auf Tabellenplatz neun. Todesfelde II verbessert sich mit nun elf Zählern auf Rang zwölf.