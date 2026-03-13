Wohlert-Team will nach zuletzt zwei Niederlagen wieder punkten

– Foto: Martin Imruck

Am 22. Spieltag der Landesliga Holstein steht für den TSV Bargteheide eine anspruchsvolle Aufgabe an. Die Mannschaft von Trainer Michel Wohlert empfängt am Sonnabend um 13 Uhr den Tabellenzweiten VfB Lübeck II.

Bargteheide dagegen möchte nach zwei Niederlagen in Serie wieder Zählbares mitnehmen. Zuletzt setzte es beim SC Rönnau eine 2:3-Niederlage, obwohl der TSV früh mit 2:0 geführt hatte.

Die Gäste kommen mit viel Rückenwind nach Bargteheide. Am vergangenen Spieltag gewann der VfB ein spektakuläres Spiel beim FC Dornbreite Lübeck mit 4:3, nachdem eine frühe Drei-Tore-Führung zwischenzeitlich verspielt worden war. Mit 44 Punkten bleibt Lübeck damit erster Verfolger von Spitzenreiter SC Rapid Lübeck.

Trainer Michel Wohlert erwartet nun eine schwierige Aufgabe. „Wir treffen auf eine der besten Mannschaften dieser Liga. Wir haben seit längerem wieder eine gute Trainingswoche hinter uns und sind gewillt, die Fehler der letzten Wochen abzustellen.“

Gleichzeitig formuliert der Coach eine klare Zielsetzung: „VfB wird uns bis ans Limit fordern und es wird eine Topleistung unsererseits brauchen, um Punkte bei uns zu behalten. Dennoch ist es das klare Ziel und wir wollen unbedingt wieder ins Punkten kommen.“

Das Hinspiel in Lübeck verlor der Aufsteiger mit 1:3. In der Tabelle steht der TSV Bargteheide aktuell mit 30 Punkten auf Rang sechs, während der VfB Lübeck II als Zweiter weiter im Titelrennen liegt.