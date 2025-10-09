Wohlert-Team will Auswärtsschwung mitnehmen

Am zwölften Spieltag der Landesliga Holstein steht für den TSV Bargteheide das nächste Aufeinandertreffen mit einem Aufsteiger an. Die Mannschaft von Trainer Michel Wohlert tritt am Sonnabend um 16 Uhr beim VfR Horst an. Beide Teams liegen in der Tabelle dicht beieinander – Bargteheide auf Rang acht mit 15 Punkten, Horst direkt dahinter mit 14 Zählern.

Während der TSV zuletzt mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des SV Eichede überzeugte, sorgte Horst am vergangenen Wochenende für eine Überraschung: Der Aufsteiger gewann mit 3:0 beim Favoriten VfB Lübeck II.

Trainer Michel Wohlert erwartet nun ein intensives Spiel: „Auf einem kleinen Platz treffen wir auf einen intensiven Gegner. Unser Ansatz wird spielerisch bleiben und dennoch müssen wir die Intensität des Gegners annehmen.“ Der 38-Jährige rechnet mit einer engen Partie: „Am Ende werden Kleinigkeiten entscheidend sein.“

Bargteheide könnte mit einem Auswärtssieg weiter in die obere Tabellenhälfte vorstoßen, während Horst die Chance hat, am Liganeuling vorbeizuziehen.