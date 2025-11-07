Wohlert-Team trifft auf die defensivstärkste Mannschaft der Liga

Am 16. Spieltag der Landesliga Holstein steht für den TSV Bargteheide ein echtes Derby an. Die Mannschaft von Trainer Michel Wohlert gastiert am Sonntag um 15 Uhr beim SSC Hagen Ahrensburg. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge will der Aufsteiger seinen positiven Trend fortsetzen und den Kontakt zur Spitzengruppe halten.

Das Hinspiel endete im August 2:2 – damals gab Bargteheide nach einer 2:0-Führung in der Schlussphase noch den Sieg aus der Hand. Nun soll der volle Erfolg gelingen. „Uns erwartet ein Derby gegen die beste Defensive der Liga“, sagt Michel Wohlert. „Es wird mit Sicherheit ein intensives Spiel, das durch Kleinigkeiten entschieden werden kann. Wir haben erneut eine sehr gute Trainingswoche hinter uns und gehen entsprechend selbstbewusst in die Partie.“ Bargteheide reist mit breiter Brust an – und könnte mit einem Auswärtssieg an den Lokalrivalen vorbeiziehen.

Der TSV steht vor dem Wochenende auf Rang sechs mit 24 Punkten, während der SSC Hagen Ahrensburg mit einem Spiel weniger und 25 Punkten einen Platz davor liegt. Die Gastgeber stellen mit nur 19 Gegentoren die stabilste Abwehr der Liga, mussten jedoch zuletzt eine kleine Delle (zwei Niederlagen in Folge) im Saisonverlauf hinnehmen.

SSC-Trainer Aydin Taneli betont: "Zunächst freuen wir uns sehr, dass wir an diesem Wochenende spielen können. Letzte Woche ist die Partie in Rönnau ja ausgefallen, weil der Platz nicht bespielbar war. Die Jungs sind im Training sehr engagiert, und wir haben den Fokus in dieser Woche noch einmal besonders auf die Defensivarbeit gelegt – darauf, dass wir die Räume besser schließen und im richtigen Moment instinktiv pressen. Gleichzeitig bleibt auch unser Offensivspiel ein wichtiger Schwerpunkt. Insgesamt freuen wir uns einfach auf das kommende Spiel – alles Weitere wird sich dann am Wochenende zeigen."