Wohlert: „Spiel war kurzzeitig in Gefahr, danach aber völlig unter Kon Klarer 5:1-Auswärtssieg bei TuS Hartenholm – Zwei Platzverweise ebnen Weg

Nach drei Niederlagen in Folge hat sich der TSV Bargteheide eindrucksvoll zurückgemeldet. Am 10. Spieltag der Landesliga Holstein siegte der Aufsteiger mit 5:1 beim TuS Hartenholm – auch begünstigt durch zwei Platzverweise gegen die Gastgeber, die ab der 55. Minute nur noch zu neunt auf dem Platz standen.

„Ein Spiel, das man quasi nicht einordnen kann“, kommentierte TSV-Trainer Michel Wohlert die kuriose Begegnung, die phasenweise kippen hätte können. Bargteheide begann stark, erspielte sich früh mehrere gute Chancen, geriet dann aber in Rückstand: Hasan Mercan traf in der 24. Minute zur Hartenholmer Führung. Nur wenige Minuten später verpassten die Gastgeber per Strafstoß die große Chance auf das 2:0 – der Wendepunkt der Partie. Gestern, 15:00 Uhr TuS Hartenholm Hartenholm TSV Bargteheide Bargteheide 1 5 Abpfiff + Video

„Danach werden wir wieder besser und erzielen noch vor der Pause den Ausgleich“, so Wohlert. Es war Miles Kinnigkeit, der in der 32. Minute ausglich. In der Folge schwächte sich Hartenholm selbst – mit zwei Platzverweisen, die ab der 55. Minute zu einer Zwei-Mann-Unterzahl führten. Bargteheide nutzte die personelle Überlegenheit eiskalt: Malte Kentzler (51.), Florian Philipp Laue (61.), Jan Luca Schulz (70.) und erneut Laue (78.) sorgten für einen klaren Auswärtssieg. Vor allem in der zweiten Hälfte war der TSV die deutlich überlegene Mannschaft, spielte die Partie souverän herunter und betrieb zudem effektive Chancenverwertung.