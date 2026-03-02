Wohlert sieht Ergebnis kritischer als den Spielverlauf

Trainer Michel Wohlert ordnete die Partie differenziert ein. „Das Ergebnis spiegelt aus meiner Sicht nicht den tatsächlichen Spielverlauf wider. Rapid war die reifere Mannschaft und extrem effizient, hat jedoch kaum versucht, spielerische Lösungen flach gegen uns zu finden.“

Bereits in der sechsten Minute brachte Tino Arp Rapid per Foulelfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Amir Aboukassim auf 2:0 (48.), ehe Thierry Kouamé Spiecker in der 87. Minute den Schlusspunkt setzte. Bargteheide bemühte sich über weite Strecken um spielerische Lösungen, fand im letzten Drittel jedoch zu selten die nötige Durchschlagskraft.

Seiner Mannschaft attestierte er trotz der Niederlage eine ordentliche Leistung: „Uns hat man angemerkt, dass wir nach der kurzen Vorbereitung noch Verbesserungsbedarf im eigenen Ballbesitz haben, insbesondere im letzten Drittel. Trotzdem haben wir vieles spielerisch lösen wollen und uns nicht nur auf lange Bälle verlassen. Insgesamt war es keine schlechte Leistung meiner Mannschaft.“

Kritisch äußerte sich Wohlert zudem zur Spielleitung. „Wir mussten von Beginn an auch mit einem überforderten Gespann umgehen, das vor allem in eine Richtung sehr viel laufen ließ. Rapid hat das – auf ihre eigene, teilweise fragwürdige Art – konsequent ausgenutzt.“

In der Tabelle bleibt der TSV Bargteheide mit 30 Punkten auf Rang fünf, während Rapid Lübeck seine Spitzenposition weiter festigt.

TSV Bargteheide – SC Rapid Lübeck 0:3