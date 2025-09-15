– Foto: Ostseehopper, Alexander Rabe

Wohlert: "Nicht weit weg – aber zu viele Geschenke verteilt“ TSV Bargteheide kassiert bittere Heimpleite – drei Gegentore innerhalb von 13 Minuten entscheiden die Partie Verlinkte Inhalte LL Holstein Dornbreite Bargteheide Michel Wohlert

Der TSV Bargteheide hat am achten Spieltag der Landesliga Holstein eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den FC Dornbreite Lübeck unterlag der Aufsteiger auf eigenem Platz mit 0:4 – und musste vor allem eine fatale Phase kurz vor und nach der Pause teuer bezahlen.

Dabei hatte Trainer Michel Wohlert seine Mannschaft gut auf die Gäste eingestellt. Beide Teams begegneten sich in der Anfangsphase auf Augenhöhe, Bargteheide agierte mutig und suchte spielerische Lösungen. Doch kurz vor der Pause nahm das Unheil seinen Lauf: Ein Eigentor von Malte Kentzler in der 40. Minute brachte die Gäste in Führung – es war der Auftakt zu einer Schwächephase, die die Partie entschied. Sa., 13.09.2025, 13:00 Uhr TSV Bargteheide Bargteheide FC Dornbreite Lübeck Dornbreite 0 4 Abpfiff

Nach Wiederanpfiff schraubte Dornbreite das Ergebnis innerhalb von zwei Minuten in die Höhe. Zunächst traf Mohammad Massih Soltani (52.), dann erhöhte Furkan Kalfa (53.) zum 0:3. Der vierte Treffer – erneut durch Kalfa (79.) – bedeutete schließlich die endgültige Entscheidung. „Ehrlich gesagt waren wir heute nicht weit weg von Dornbreites Niveau“, sagte Wohlert nach dem Spiel. „Aber wir kassieren in der ersten Halbzeit das erste dumme Gegentor und schenken danach direkt zwei weitere her. Alle drei Treffer waren wirkliche Geschenke unsererseits.“ Trotz des klaren Rückstands sei sein Team „nicht eingebrochen“ und habe „nicht aufgegeben“, betonte der Coach, der nun auf eine schnelle Reaktion seiner Mannschaft hofft.