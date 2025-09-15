Wohlert: "Nicht weit weg – aber zu viele Geschenke verteilt“

Der TSV Bargteheide hat am achten Spieltag der Landesliga Holstein eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den FC Dornbreite Lübeck unterlag der Aufsteiger auf eigenem Platz mit 0:4 – und musste vor allem eine fatale Phase kurz vor und nach der Pause teuer bezahlen.
Dabei hatte Trainer Michel Wohlert seine Mannschaft gut auf die Gäste eingestellt. Beide Teams begegneten sich in der Anfangsphase auf Augenhöhe, Bargteheide agierte mutig und suchte spielerische Lösungen. Doch kurz vor der Pause nahm das Unheil seinen Lauf: Ein Eigentor von Malte Kentzler in der 40. Minute brachte die Gäste in Führung – es war der Auftakt zu einer Schwächephase, die die Partie entschied.
Nach Wiederanpfiff schraubte Dornbreite das Ergebnis innerhalb von zwei Minuten in die Höhe. Zunächst traf Mohammad Massih Soltani (52.), dann erhöhte Furkan Kalfa (53.) zum 0:3. Der vierte Treffer – erneut durch Kalfa (79.) – bedeutete schließlich die endgültige Entscheidung.
„Ehrlich gesagt waren wir heute nicht weit weg von Dornbreites Niveau“, sagte Wohlert nach dem Spiel. „Aber wir kassieren in der ersten Halbzeit das erste dumme Gegentor und schenken danach direkt zwei weitere her. Alle drei Treffer waren wirkliche Geschenke unsererseits.“ Trotz des klaren Rückstands sei sein Team „nicht eingebrochen“ und habe „nicht aufgegeben“, betonte der Coach, der nun auf eine schnelle Reaktion seiner Mannschaft hofft.
In der Tabelle fällt der TSV auf Rang neun zurück, punktgleich mit Aufsteigerkollege Fetih-Kisdorf. Der Vorsprung auf die gefährdete Zone bleibt zwar bestehen, doch der Trend zeigt nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge nach unten. Dornbreite hingegen festigt mit dem fünften Saisonsieg seine Position in der Spitzengruppe.
Am kommenden Spieltag hat Bargteheide die Chance, sich zu rehabilitieren – und die Lehren aus dem Dornbreite-Spiel in Zählbares umzuwandeln. Die nächste Aufgabe wird dafür nicht weniger anspruchsvoll.
TSV Bargteheide – FC Dornbreite Lübeck 0:4
TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Sandro Schönberger (58. Miles Kinnigkeit), Jakob Laurenz Henk, Sebastian Noah Mac Leu, Colin Hilpert (70. Michel Felix Otto), Alex Tom Krüger, Nils Fritzsche, Theodor Oskar Hagelstein, Malte Kentzler, Luca Maximilian Schulz (70. David Timmermann), Joey Jos Van Unen - Trainer: Michel Wohlert
FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Leon Will, Simon Leu, Janis Hansen, Jannek Stöver (52. Gianluca Jay Messina), Marcel Nagel, Vincent Janelt (70. Sverre Joel Wilke), Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (70. Marijan Lalic), Furkan Kalfa (80. Ben Komla Afelete Galley), Mohammad Massih Soltani, Malik Kalota (62. Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley) - Trainer: Kevin Wölk
Schiedsrichter: Jonas Fischer
Tore: 0:1 Malte Kentzler (40. Eigentor), 0:2 Mohammad Massih Soltani (52.), 0:3 Furkan Kalfa (53.), 0:4 Furkan Kalfa (79.)