– Foto: Reiner Stöter

Wohlert lobt Zweikampfstärke – Fischer fordert klare Selbstreflexion TSV Bargteheide baut Serie aus durch 3:0 gegen Eichede II aus Verlinkte Inhalte LL Holstein SV Eichede II Bargteheide

Der TSV Bargteheide hat in der Landesliga Holstein seine aufsteigende Form eindrucksvoll bestätigt. Mit dem 3:0 (1:0) gegen den SV Eichede II feierte das Team von Trainer Michel Wohlert den dritten Sieg in Serie und verschafft sich damit weiter Luft im Tabellenmittelfeld. Die Treffer erzielten Malte Kentzler (38.), Sandro Schönberger (48.) und Joey Jos Van Unen (57.). Dabei hätte das Ergebnis bei konsequenterer Chancenverwertung sogar noch deutlicher ausfallen können.

„Man hat heute über 90 Minuten gesehen, dass unsere Jungs körperlich weiter sind als Eichede. Entsprechend hoch war unsere Zweikampfquote“, lobte Wohlert nach dem Abpfiff seine Mannschaft. Tatsächlich ließ Bargteheide dem Gegner über weite Strecken kaum Luft zum Atmen und war in nahezu allen direkten Duellen überlegen. „Wir kommen gut ins Spiel, haben im ersten Durchgang viel Kontrolle und auch viele Möglichkeiten“, so der Coach. „Zur Pause müssen wir eigentlich höher als 1:0 führen.“ Sa., 04.10.2025, 13:00 Uhr TSV Bargteheide Bargteheide SV Eichede SV Eichede II 3 0 Abpfiff

Das Führungstor fiel in der 38. Minute durch Malte Kentzler, der nach starker Vorarbeit eiskalt vollendete. Es war zu diesem Zeitpunkt hochverdient und der Lohn für eine sehr disziplinierte erste Halbzeit. Doch Bargteheide belohnte sich erst nach dem Seitenwechsel endgültig – und das in beeindruckender Manier: Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Sandro Schönberger auf 2:0. In der 57. Minute machte Joey Jos Van Unen mit dem 3:0 alles klar. „Der Doppelschlag direkt nach der Pause hat uns natürlich in die Karten gespielt“, erklärte Wohlert. „Danach sind wir etwas tiefer gefallen, haben aber trotzdem nichts zugelassen. Wir haben das Spiel ruhig zu Ende gespielt und können insgesamt sehr zufrieden mit unserem Auftritt sein.“