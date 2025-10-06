Wohlert lobt Zweikampfstärke – Fischer fordert klare Selbstreflexion

Der TSV Bargteheide hat in der Landesliga Holstein seine aufsteigende Form eindrucksvoll bestätigt. Mit dem 3:0 (1:0) gegen den SV Eichede II feierte das Team von Trainer Michel Wohlert den dritten Sieg in Serie und verschafft sich damit weiter Luft im Tabellenmittelfeld. Die Treffer erzielten Malte Kentzler (38.), Sandro Schönberger (48.) und Joey Jos Van Unen (57.). Dabei hätte das Ergebnis bei konsequenterer Chancenverwertung sogar noch deutlicher ausfallen können.
„Man hat heute über 90 Minuten gesehen, dass unsere Jungs körperlich weiter sind als Eichede. Entsprechend hoch war unsere Zweikampfquote“, lobte Wohlert nach dem Abpfiff seine Mannschaft. Tatsächlich ließ Bargteheide dem Gegner über weite Strecken kaum Luft zum Atmen und war in nahezu allen direkten Duellen überlegen. „Wir kommen gut ins Spiel, haben im ersten Durchgang viel Kontrolle und auch viele Möglichkeiten“, so der Coach. „Zur Pause müssen wir eigentlich höher als 1:0 führen.“
Das Führungstor fiel in der 38. Minute durch Malte Kentzler, der nach starker Vorarbeit eiskalt vollendete. Es war zu diesem Zeitpunkt hochverdient und der Lohn für eine sehr disziplinierte erste Halbzeit. Doch Bargteheide belohnte sich erst nach dem Seitenwechsel endgültig – und das in beeindruckender Manier: Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Sandro Schönberger auf 2:0. In der 57. Minute machte Joey Jos Van Unen mit dem 3:0 alles klar.
„Der Doppelschlag direkt nach der Pause hat uns natürlich in die Karten gespielt“, erklärte Wohlert. „Danach sind wir etwas tiefer gefallen, haben aber trotzdem nichts zugelassen. Wir haben das Spiel ruhig zu Ende gespielt und können insgesamt sehr zufrieden mit unserem Auftritt sein.“
Gästetrainer Marc Fischer fand nach der Partie deutliche Worte. „Das war heute ein absolut verdienter Erfolg für Bargteheide, die uns in allen Belangen den Schneid abgekauft haben. Das muss man leider so anerkennen.“ Besonders ärgerte ihn die fehlende Durchschlagskraft seiner Mannschaft: „Die Grundausrichtung hätte gepasst, aber wir haben es nie geschafft, nach Ballgewinn mal einen Ball festzumachen. Es waren einfach zu viele Schnörkel im Spiel, die wir uns aktuell nicht erlauben können.“
Fischer nahm seine Spieler explizit in die Pflicht: „Es muss allen bewusst sein, dass in dieser Saison ganz viel Arbeit vor uns liegt. Einige müssen ihre Erwartungen an die Realität anpassen. Das ist aktuell einfach zu wenig für unsere Ansprüche.“
Während Eichede II tief im Tabellenkeller feststeckt, stabilisiert sich Bargteheide immer weiter. Mit nun 15 Punkten aus elf Partien rangiert der Aufsteiger auf Rang acht und ist nach dem überzeugenden Auftritt gegen Eichede II auf einem guten Weg, sich dauerhaft in der Liga zu etablieren. Michel Wohlert bleibt dennoch bodenständig: „Wir müssen weiter sauber arbeiten, die einfachen Dinge richtig machen – dann sind wir in dieser Liga konkurrenzfähig.“
TSV Bargteheide – SV Eichede II 3:0
TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Louis Hinze, Sandro Schönberger (63. Michel Felix Otto), Colin Hilpert, Henri Lasse Benthien, Alex Tom Krüger, Theodor Oskar Hagelstein, Malte Kentzler (63. Jan Luca Schulz), Miles Kinnigkeit (63. Florian Philipp Laue), Luca Maximilian Schulz (85. David Timmermann), Joey Jos Van Unen (78. Max Christian Nolle) - Trainer: Michel Wohlert
SV Eichede II: Hendrik Holderbaum, Yannik Marschner, Kartik Sharma (76. Shahab Ghafuri), Torge Leo Facklam, Jonas Maximilian Evers (58. Ihab M´kadmi), Jeremy Leandro Liebe (85. Hakob Avetisyan), Luke Noel Ruge, Marten Rafael Kröger, Linus Schürfeld (78. Elias Anuari), Jan Bojarinow (65. Nick Henry Tonder), Erijon Luma - Trainer: Marc Fischer
Schiedsrichter: Sebastian Marx - Zuschauer: 56
Tore: 1:0 Malte Kentzler (38.), 2:0 Sandro Schönberger (48.), 3:0 Joey Jos Van Unen (57.)