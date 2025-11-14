Wohlert: "Hohe Intensität und saubere Abläufe gefragt"

Nach der knappen 1:2-Derbyniederlage beim SSC Hagen Ahrensburg will der TSV Bargteheide am 17. Spieltag der Landesliga Holstein wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Am Sonnabend empfängt die Mannschaft von Trainer Michel Wohlert um 13 Uhr den FC Fetih-Kisdorf.

Das Hinspiel im August endete 2:2, damals ließ Bargteheide in der Schlussphase den möglichen Sieg liegen. Nun möchte der Aufsteiger im Rückspiel drei Punkte einfahren. „Mit Kisdorf treffen wir auf eine Mannschaft, die ein gutes Umschaltspiel hat und auch in der Arbeit gegen den Ball stabil ist“, erklärt Michel Wohlert vor dem Duell. „Für uns geht es darum, eine hohe Intensität auf den Platz zu bringen und gleichzeitig sauber in unseren Abläufen zu bleiben.“

Sein Gegenüber, Nico Brehm, lobt den Kontrahenten: "Die Mannschaft verfügt über eine starke Spielanlage und tritt sehr athletisch auf." Der oberste Übungsleiter muss umplanen: "Leider müssen wir diesmal einige Ausfälle kompensieren – besonders schmerzen im Vergleich zu den vergangenen Partien die Ausfälle von Daniel Ahlers, Konstantin Korella und Ben Dreger. Jetzt gilt es, dass die verbleibenden Jungs eng zusammenrücken. Wenn uns das gelingt, werden wir alles daransetzen, auch im Rückspiel gegen Bargteheide zu punkten.“