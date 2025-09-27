Wohlert erwartet "sehr schwer zu bespielenden Gegner“

Am zehnten Spieltag der Landesliga Holstein steht für den TSV Bargteheide ein wichtiges Auswärtsspiel auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Michel Wohlert ist am Sonntag um 15 Uhr beim punktgleichen TuS Hartenholm zu Gast.

Beide Teams stehen mit jeweils neun Zählern im Tabellenmittelfeld, Bargteheide auf Rang zwölf, Hartenholm auf Platz zehn – wobei die Gastgeber noch eine Partie weniger absolviert haben. Für beide gilt: Ein Sieg würde etwas Abstand zur gefährdeten Zone schaffen.

„Hartenholm wird ein sehr schwer zu bespielender Gegner“, sagt Wohlert vor dem Duell. „Eine körperliche Mannschaft, die dennoch immer wieder fußballerische Ansätze dabei hat.“ Nach der knappen 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Lägerdorf sieht der Bargteheider Trainer seine Elf dennoch gut vorbereitet: „Wir haben zuletzt wieder gut trainiert und gehen entsprechend selbstbewusst in die Partie.“