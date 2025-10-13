Wohlert-Elf dreht die Partie und feiert dritten Sieg in Folge

Der TSV Bargteheide hat seine kleine Erfolgsserie in der Landesliga Holstein fortgesetzt. Am zwölften Spieltag gewann der Aufsteiger mit 2:1 beim direkten Konkurrenten VfR Horst. Nach frühem Rückstand bewies die Mannschaft von Trainer Michel Wohlert Moral und drehte die Partie noch vor der Stunde.

Simeon Duwensee brachte die Gastgeber bereits in der zwölften Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Bargteheide der Ausgleich durch Luca Maximilian Schulz (45.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Florian Philipp Laue in der 53. Minute mit seinem Treffer für die Entscheidung.

„Wir spielen keine gute erste Halbzeit, sind aber trotzdem nicht viel schlechter als der Gegner“, sagte Michel Wohlert nach dem Spiel. „Etwas glücklich gleichen wir die Partie mit dem Pausenpfiff aus. Im zweiten Durchgang sind wir dann die deutlich bessere Mannschaft mit der klar besseren Spielanlage. Vorwerfen müssen wir uns nur, dass wir das Spiel dann nicht entscheiden und es bis zum Ende spannend bleibt. Insgesamt aber ein Sieg der Moral, über den wir uns sehr freuen.“

Durch den Erfolg klettert der TSV Bargteheide mit nun 18 Punkten auf Rang sieben der Tabelle. Der VfR Horst bleibt mit 14 Zählern Zehnter.