Allgemeines
Marcel Platzek (l.) und Kevin Grund.
Marcel Platzek (l.) und Kevin Grund. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Wohin geht es? Marcel Platzek und Kevin Grund vor RWE-Abgang

Marcel Platzek und Marcel Grund werden Rot-Weiss Essen im kommenden Sommer wohl erneut verlassen, es gibt Interesse aus der Oberliga. Mit der RWE-Reserve wollen sie noch in die Landesliga aufsteigen, doch Gespräche über einen Verbleib der Leistungsträger gibt es scheinbar keine.

Rot-Weiss Essen, 1. FC Bocholt, SV Schermbeck, wieder RWE - und dann? Diese Frage müssen scheinbar Marcel Platzek und Kevin Grund in den kommenden Wochen und Monaten beantworten, denn trotz weiterhin guter Leistungen in der Drittliga-Reserve deutet sich ein Wechsel im Sommer an.

Platzek (35) und Grund (38) spielen seit vielen, vielen Jahren Seite an Seite. Nach ihrer Zeit bei den Profis von Rot-Weiss Essen führten sie den 1. FC Bocholt erst in die Regionalliga, dann auch zum Klassenerhalt in der 4. Liga. Im Anschluss ging es gemeinsam zum SV Schermbeck, ehe sie die RWE-Zweite in die Bezirksliga brachten. Torjäger Platzek schoss in der Kreisliga A satte 46 Tore, auch dank seiner Hütten (23 Tore zur Winterpause) hat Essen II gute Chancen, den Durchmarsch in die Landesliga zu schaffen.

>>> Das ist Marcel Platzek

Gute Zweite ist attraktiv für RWE-Nachwuchs

Doch wie geht es dann weiter? Wie der Reviersport berichtet, deutet derzeit viel auf Abschied der beiden Routiniers, denn Gespräche über eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus sollen bislang nicht stattgefunden haben. Das mag sicherlich auch daran liegen, dass die Zweitvertretung an das Nachwuchsleistungszentrum angeschlossen werden soll. Der Klub hat zuletzt erst öffentlich erklärt, dass mehr Talente den Sprung in die erste Mannschaft schaffen sollen. Wer ein NLZ betreibt, muss diesen Plan verfolgen - das ist nur logisch.

>>> Das ist Kevin Grund

Folgerichtig ist aber auch, dass andere Klubs die Situation von Grund und Platzek beobachten. Laut RS sollen der ETB Schwarz-Weiß Essen ebenso Klubs aus Moers und Oberhausen-Bottrop bereits nachgefragt haben. Selbst wenn das Kapitel Rot-Weiss Essen für das Duo endgültig enden sollte, dürften die Karrieren weitergehen.

Aufrufe: 018.12.2025, 23:30 Uhr
André NückelAutor