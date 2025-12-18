Wohin geht es? Marcel Platzek und Kevin Grund vor RWE-Abgang

Rot-Weiss Essen, 1. FC Bocholt, SV Schermbeck, wieder RWE - und dann? Diese Frage müssen scheinbar Marcel Platzek und Kevin Grund in den kommenden Wochen und Monaten beantworten, denn trotz weiterhin guter Leistungen in der Drittliga-Reserve deutet sich ein Wechsel im Sommer an.
Platzek (35) und Grund (38) spielen seit vielen, vielen Jahren Seite an Seite. Nach ihrer Zeit bei den Profis von Rot-Weiss Essen führten sie den 1. FC Bocholt erst in die Regionalliga, dann auch zum Klassenerhalt in der 4. Liga. Im Anschluss ging es gemeinsam zum SV Schermbeck, ehe sie die RWE-Zweite in die Bezirksliga brachten. Torjäger Platzek schoss in der Kreisliga A satte 46 Tore, auch dank seiner Hütten (23 Tore zur Winterpause) hat Essen II gute Chancen, den Durchmarsch in die Landesliga zu schaffen.
Doch wie geht es dann weiter? Wie der Reviersport berichtet, deutet derzeit viel auf Abschied der beiden Routiniers, denn Gespräche über eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus sollen bislang nicht stattgefunden haben. Das mag sicherlich auch daran liegen, dass die Zweitvertretung an das Nachwuchsleistungszentrum angeschlossen werden soll. Der Klub hat zuletzt erst öffentlich erklärt, dass mehr Talente den Sprung in die erste Mannschaft schaffen sollen. Wer ein NLZ betreibt, muss diesen Plan verfolgen - das ist nur logisch.
Folgerichtig ist aber auch, dass andere Klubs die Situation von Grund und Platzek beobachten. Laut RS sollen der ETB Schwarz-Weiß Essen ebenso Klubs aus Moers und Oberhausen-Bottrop bereits nachgefragt haben. Selbst wenn das Kapitel Rot-Weiss Essen für das Duo endgültig enden sollte, dürften die Karrieren weitergehen.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: