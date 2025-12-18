Marcel Platzek (l.) und Kevin Grund. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Wohin geht es? Marcel Platzek und Kevin Grund vor RWE-Abgang Marcel Platzek und Marcel Grund werden Rot-Weiss Essen im kommenden Sommer wohl erneut verlassen, es gibt Interesse aus der Oberliga. Mit der RWE-Reserve wollen sie noch in die Landesliga aufsteigen, doch Gespräche über einen Verbleib der Leistungsträger gibt es scheinbar keine.

Rot-Weiss Essen, 1. FC Bocholt, SV Schermbeck, wieder RWE - und dann? Diese Frage müssen scheinbar Marcel Platzek und Kevin Grund in den kommenden Wochen und Monaten beantworten, denn trotz weiterhin guter Leistungen in der Drittliga-Reserve deutet sich ein Wechsel im Sommer an.

Platzek (35) und Grund (38) spielen seit vielen, vielen Jahren Seite an Seite. Nach ihrer Zeit bei den Profis von Rot-Weiss Essen führten sie den 1. FC Bocholt erst in die Regionalliga, dann auch zum Klassenerhalt in der 4. Liga. Im Anschluss ging es gemeinsam zum SV Schermbeck, ehe sie die RWE-Zweite in die Bezirksliga brachten. Torjäger Platzek schoss in der Kreisliga A satte 46 Tore, auch dank seiner Hütten (23 Tore zur Winterpause) hat Essen II gute Chancen, den Durchmarsch in die Landesliga zu schaffen. >>> Das ist Marcel Platzek