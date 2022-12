Wohin führt der Weg des 1. FC Wülfrath? Nach einer Hinrunde mit deutlich mehr Tiefen als Höhen muss sich der Landesligist neu aufstellen. Gründe für den Absturz ans Tabellenende gibt es viele, die wesentliche Frage ist: Mit welchem Personal will der Klub das Ziel Klassenerhalt angehen?

Nach dem letzten Spiel des Jahres beim VfB Frohnhausen, in dem der 1. FC Wülfrath einen verdienten 1:0-Sieg holte, sagte Leo Petereit, seit kurzem gemeinsam mit Sebastian Herweg Interimstrainer des Landesligisten: „Jetzt können wir in Ruhe das Weihnachtsfest und den Übergang ins neue Jahr feiern.“

Es war die Erleichterung zu spüren, dass einerseits eine gewisse Vorfreude auf die kommenden Festtage vorhanden war, andererseits die Erleichterung bestand, dass eine bisher völlig verkorkste Landesliga-Saison 2022/2023 durch eine mehrwöchige Winterpause unterbrochen wird.

Bezirksliga-Abstieg wahrscheinlich

Die bisherige Bilanz ist auch erschreckend: Nach 15 Spieltagen haben die Wülfrather gerde mal mickrige sechs Punkte auf der Haben-Seite zu verzeichnen. Praktisch seit Saisonbeginn tragen sie die rote Laterne des Tabellenletzten. Im Umfeld des 1. FC Wülfrath kann sich kaum einer daran erinnern, dass die FCW-Fußballer in der Vereinsgeschichte zur Winterpause jemals so eine deprimierende Bilanz aufzuweisen hatten – egal welcher Spielklasse der Traditionsverein angehörte. Die meisten Jahre verbrachte der FCW dabei in der Landesliga, gehörte aber auch der Oberliga, Niederrhein-, Verbands- und Bezirksliga an.

Gerade die Bezirksliga rückt nun für die Wülfrather Fußballer immer näher, sollte sich in den restlichen Begegnungen der Rückrunde nicht noch das viel zitierte Fußball-Wunder einstellen. Der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt immerhin elf Punkte.

Dabei war das bisher äußerst schwache Abschneiden in dieser Spielzeit im Prinzip absehbar. Viele etablierte Spieler verließen nach der vergangenen Saison, in der der FCW den Klassenerhalt mit großer Mühe schaffte, den Verein. Es gelang dem Vorstand nicht, durch neue Spieler zumindest annähernd die Abgänge zu kompensieren und einen landesligafähigen Kader zusammenzustellen.

Leistungsträger gehen, Trainer ebenso

Von den bisherigen Leistungsträgern blieben nur wenige beim FCW, unter anderem Jannik Weber, Dennis Krol, Luis Rosenecker und Alexandru Haba. Zudem fielen mit dem ehemaligen Kapitän Lukas Fedler und Defensiv-Allrounder Jörn Zimmernann zwei frühere Regionalliga-Akteure verletzungsbedingt langfristig aus und haben im bisherigen Saisonverlauf noch keine Begegnung für die Wülfrahter absolviert.