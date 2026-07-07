Wohin die Spieler des SV Uedesheim wechseln

Die Lage beim SV Uedesheim bleibt angespannt. Nachdem der Verein bereits zur aktuellen Situation Stellung bezogen hatte, ist inzwischen bei zahlreichen Spielern klar, wie es weitergeht. Viele Akteure haben den Bezirksligisten verlassen, mehrere Wechsel führen dabei zu Vereinen aus der Region. Andere Spieler beenden ihre Laufbahn oder tauchen vorerst in der Übersicht „Vereinslose Spieler Niederrhein“ auf, die von FuPa und der Community gepflegt wird.
Besonders auffällig ist der Weg zum FC SF Delhoven. Gleich drei bisherige Uedesheimer schließen sich dem Klub an. Florian Hillebrand, Felix Frason und Tim Jenckel wechseln nach Delhoven. Hillebrand ist 32 Jahre alt, Frason 33, Jenckel mit 22 Jahren deutlich jünger. Damit bekommt Delhoven gleich mehrere Spieler, die zuletzt Teil des Uedesheimer Kaders waren.
Auch andere Ziele stehen fest. Celal-Can Yücel wechselt zum TSV Eller 04, während Alejandro Pellico künftig für TuS Grevenbroich auflaufen wird. Burak Gürpinar schließt sich der SVG Neuss-Weissenberg an. Zudem wechseln Gabriel August und Jonas Hellenkamp zum VdS 1920 Nievenheim. Samuel Campillo zieht es zum 1. FC Grevenbroich-Süd, Daniel Ferber zur DJK Novesia Neuss.
Bei einigen Spielern ist der Abschied aus Uedesheim zugleich das Ende der aktiven Laufbahn. Christos Pappas beendet mit 36 Jahren seine Karriere, auch Andre Speer hört mit 34 Jahren auf. Damit verliert der SV Uedesheim nicht nur Spieler, sondern auch erfahrene Persönlichkeiten, die über Jahre im Amateurfußball unterwegs waren.
Bei mehreren Akteuren ist dagegen noch kein neuer Verein bekannt: Maik Ferber, Maurice Girke, Luis Winfried, Tarik Mavili, Nico In Het Panhuis, Kevin Block, Maximilian Hahn und Tymofii Bieliera. Auch bei Zerkrija Cerkini ist nach aktuellem Stand kein Ziel genannt.
Damit nimmt der Umbruch beim SV Uedesheim konkrete Formen an. Die Abgänge verteilen sich auf mehrere Vereine am Niederrhein, zugleich bleibt bei vielen Spielern die Zukunft offen. Für den Verein bedeutet diese Entwicklung, dass der Neuaufbau der Ersten Mannschaft eine große Aufgabe bleibt - zumal zuletzt bereits fraglich war, ob und wie der Klub in der kommenden Saison in der Bezirksliga antreten kann.