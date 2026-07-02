 2026-07-01T07:36:38.002Z

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Wohin die Spieler des KFC Uerdingen wechseln

Beim KFC Uerdingen stehen zahlreiche Abgänge fest. Mehrere Spieler haben bereits neue Vereine gefunden, unter anderem SV Schermbeck, VfL Sportfreunde Lotte und 1. FC Monheim.

von André Nückel · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Die Spieler des KFC Uerdingen wurden verabschiedet.
Die Spieler des KFC Uerdingen wurden verabschiedet. – Foto: Ralph Görtz

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Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen

Beim KFC Uerdingen nimmt der Kader für die neue Saison weiter Formen an. Gleichzeitig stehen auch zahlreiche Abgänge fest. Einige ehemalige Akteure der Grotenburg-Elf haben bereits neue Vereine gefunden, andere sind nach aktuellem Stand noch ohne bekanntes Ziel.

Einige Spieler wechseln innerhalb der Oberliga, andere gehen in die Regionalliga

Gleich zwei Spieler zieht es zum SV Schermbeck. Pierre Rogasik wechselt zum Oberligisten, ebenso Seongsun You. Auch innerhalb der Oberliga Niederrhein gibt es weitere Wechsel: Derick Gyamfi schließt sich der Holzheimer SG an, Justin Möllering wechselt zum 1. FC Monheim und Semjon Etienne Sarpong läuft künftig für den FC Büderich auf.

Für Nedzhib Hadzha geht es zum VfL Sportfreunde Lotte. Anthony Nwachukwu (Oscasindas) wechselt dagegen in den Norden zum Bremer SV. Einen Auslandswechsel gibt es ebenfalls: Yasin-Cemal Kaya schließt sich 1461 Trabzon in der Türkei an. Auch Ibuki Noguchi hat inzwischen einen neuen Verein gefunden. Nachdem sein Ziel zunächst noch offen war, wechselt er zum FC Kosova Düsseldorf und wird damit ab sofort in der Landesliga spielen.

Bei sechs Spielern ist das Ziel noch offen

Nicht bei allen Abgängen ist bereits bekannt, wie es weitergeht. Noch ohne bestätigtes Ziel sind nach aktuellem Stand Ephraim Kalonji, Etienne-Noel Reck, Ulrich Bapoh, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib und Noah Tomson. Wie es bei Baph weitergeht, ist generell offen. Er absolvierte nach seiner Verpflichtung keine einzige Partie für den KFC, da er nach Verletzungsthemen nach wie vor an der Spielfitness arbeitet.

Damit ergibt sich beim KFC ein deutliches Bild: Ein Teil der Abgänge bleibt in der Region und wechselt zu Vereinen am Niederrhein oder in Nordrhein-Westfalen, andere suchen ihre neue Aufgabe außerhalb des Verbandsgebiets oder sogar im Ausland.

Die KFC-Abgänge in der Übersicht

  • Pierre Rogasik - SV Schermbeck
  • Derick Gyamfi - Holzheimer SG
  • Nedzhib Hadzha - VfL Sportfreunde Lotte
  • Yasin-Cemal Kaya - 1461 Trabzon (Türkei)
  • Ephraim Kalonji - Ziel noch unbekannt
  • Etienne-Noel Reck - Ziel noch unbekannt
  • Ibuki Noguchi - FC Kosova Düsseldorf
  • Ulrich Bapoh - Ziel noch unbekannt
  • Mohamed Yassin Benslaiman Benktib - Ziel noch unbekannt
  • Noah Tomson - Ziel noch unbekannt
  • Justin Möllering - 1. FC Monheim
  • Seongsun You - SV Schermbeck
  • Semjon Etienne Sarpong - FC Büderich
  • Anthony Nwachukwu - Bremer SV