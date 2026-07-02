Wohin die Spieler des KFC Uerdingen wechseln

Die Spieler des KFC Uerdingen wurden verabschiedet. – Foto: Ralph Görtz

Beim KFC Uerdingen nimmt der Kader für die neue Saison weiter Formen an. Gleichzeitig stehen auch zahlreiche Abgänge fest. Einige ehemalige Akteure der Grotenburg-Elf haben bereits neue Vereine gefunden, andere sind nach aktuellem Stand noch ohne bekanntes Ziel.

Gleich zwei Spieler zieht es zum SV Schermbeck. Pierre Rogasik wechselt zum Oberligisten, ebenso Seongsun You. Auch innerhalb der Oberliga Niederrhein gibt es weitere Wechsel: Derick Gyamfi schließt sich der Holzheimer SG an, Justin Möllering wechselt zum 1. FC Monheim und Semjon Etienne Sarpong läuft künftig für den FC Büderich auf.

Für Nedzhib Hadzha geht es zum VfL Sportfreunde Lotte. Anthony Nwachukwu (Oscasindas) wechselt dagegen in den Norden zum Bremer SV. Einen Auslandswechsel gibt es ebenfalls: Yasin-Cemal Kaya schließt sich 1461 Trabzon in der Türkei an. Auch Ibuki Noguchi hat inzwischen einen neuen Verein gefunden. Nachdem sein Ziel zunächst noch offen war, wechselt er zum FC Kosova Düsseldorf und wird damit ab sofort in der Landesliga spielen.

Bei sechs Spielern ist das Ziel noch offen

Nicht bei allen Abgängen ist bereits bekannt, wie es weitergeht. Noch ohne bestätigtes Ziel sind nach aktuellem Stand Ephraim Kalonji, Etienne-Noel Reck, Ulrich Bapoh, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib und Noah Tomson. Wie es bei Baph weitergeht, ist generell offen. Er absolvierte nach seiner Verpflichtung keine einzige Partie für den KFC, da er nach Verletzungsthemen nach wie vor an der Spielfitness arbeitet.